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Путін заявив, що ісламісти не могли влаштувати теракт в Росії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 квітня 2024, 14:59
Путін заявив, що ісламісти не могли влаштувати теракт в Росії
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів, бо в країні начебто існує "міжконфесійна злагода та єдність".

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів. У нас країна, яка демонструє унікальний приклад міжконфесійної злагоди і єдності, міжрелігійної єдності, міжетнічної".

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Деталі: На профспілковому з′їзді Путін почав переконувати, що начебто головною метою замовників теракту у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" було завдати шкоди єдності держави.

"У зв'язку з цим, звичайно, і судячи з того, що зараз дає слідство, у нас є всі підстави вважати, що головною метою замовників кривавого жахливого терористичного акту в Москві було якраз нанесення шкоди нашій єдності. Інших цілей і не проглядається, їх і немає", - сказав кремлівський лідер.

Передісторія:

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Теми: ПутінРосіятеракт
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