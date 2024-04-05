Мінреінтеграції попереджає: від імені Верещук поширюють фейки про соцдопомогу

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій попереджають про поширення в соціальних мережах неправдивої інформації про соціальну допомогу від імені віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук.

Джерело: пресслужба міністерства

Дослівно: "Нещодавно з’явилася фейкова інформація, яку подають від імені віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

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Начебто Ірина Верещук повідомила про одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для всіх українців, які жодного разу від початку війни не виїжджали за кордон.

Як це зробили? До частини старого ефіру додали допис, який змінює суть, – вийшов фейк".

Деталі: Як пояснюють у Мінреінтеграції, шахраї використали фразу віцепрем’єр-міністра, яку вона насправді сказала в іншому контексті.

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Цитата "Щойно завершилося засідання Кабінету міністрів, де ми прийняли постанову щодо порядку таких виплат. Отже, одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного члена родини…" стосувалась одноразової грошової допомоги від держави, що виплачувалася мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС в 2023 році.

У міністерстві наголосили: щодо соціальних виплат потрібно керуватися лише офіційною інформацією від державних органів.

А також – не відкривати підозрілі посилання, не надавати свої персональні та банківські дані.