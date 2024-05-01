СБУ проводить безпекові заходи у Києві: в центрі перевіряють документи та оглядають машини

Служба безпеки повідомила про проведення планових контррозвідувальних безпекових заходів на території Шевченківського району Києва, серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей".

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Деталі: Повідомляється, що СБУ працює спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.

Під час безпекових заходів силовики:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

В СБУ наголосили, що відпрацювання відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

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Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ закликала людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Також громадянам при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.