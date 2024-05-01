СБУ проводит мероприятия по безопасности в Киеве: в центре проверяют документы и осматривают машины
Служба безопасности сообщила о проведении плановых контрразведывательных мероприятий по безопасности на территории Шевченковского района Киева, среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей".
Детали: Сообщается, что СБУ работает совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне столицы.
Во время мероприятий по безопасности силовики:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.
В СБУ отметили, что отработки проходят с учетом правового режима военного положения.
Возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
СБУ призвала людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Также гражданам при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.