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СБУ проводит мероприятия по безопасности в Киеве: в центре проверяют документы и осматривают машины

Станислав ПогориловСреда, 1 мая 2024, 08:48
СБУ проводит мероприятия по безопасности в Киеве: в центре проверяют документы и осматривают машины
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о проведении плановых контрразведывательных мероприятий по безопасности на территории Шевченковского района Киева, среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей".

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Детали: Сообщается, что СБУ работает совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне столицы.

 

Во время мероприятий по безопасности силовики:

  • проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.
 

В СБУ отметили, что отработки проходят с учетом правового режима военного положения.

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Возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ призвала людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Также гражданам при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Темы: СБУКиев
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