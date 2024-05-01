Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП, до якого прийшла з обшуками 1 травня

Валентина РоманенкоСереда, 1 травня 2024, 13:34
СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП, до якого прийшла з обшуками 1 травня
фото, надане УП джерелом

Служба безпеки України повідомляє, що задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ МП митрополита Луки, в миру Андрія Коваленка, його підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.

Реклама:

Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора, наголошують у спецслужбі.

ВІДЕО ДНЯ
 

Вкаазано, що ініційована Службою безпеки України експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Дослівно: "Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції".

Що передувало: Вранці 1 травня Служба безпеки України прийшла з обшуками до митрополита Луки в Запоріжжі. 

Довідково: За даними руху "Чесно", митрополита Луку було зафіксовано в поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

У 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

У 2022 році він заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві.

Теми: УПЦ МПСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецслужби готуються до російських диверсій по всій Європі – ЗМІ

Втрати росіян: Генштаб скоригував деякі показники

ISW: Росіяни тиснуть на північний захід від Авдіївки, але їхня кінцева мета незрозуміла

У Білому домі вважають, що допомога США посприяє Україні здійснити контрнаступ у 2025 році – FT

Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат військовим

оновленоВ аеропорту Кишинева затримували помічника Джемілєва, якому ФСБ "шила" екстремізм

Усі новини...
УПЦ МП
СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП Луки – джерело
Печерський суд вирішив зняти електронний браслет із митрополита УПЦ МП Павла
За "злив" позицій ЗСУ настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП арештували без права застави
Останні новини
14:42
За тиждень НБУ продав $508 мільйонів на міжбанку
14:21
Окупанти атакують Харків
14:20
блогСпортдир на Джиро: велощоденник Поповича про легендарну італійську багатоденку
14:13
фотоУ Бердянську ліквідували колаборанта
13:52
ЗМІ: У нападі на представника партії Шольца зізнався підліток
13:50
відеоНуар з Коліном Фарреллом і документальна драма про теракти в Іспанії: найкращі серіали травня
13:32
Формула-1Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024
13:28
фотоОбстріл Дружківки: під завалами знайшли тіло чоловіка
13:18
фотоБув дорожчим за золото: в Англії виявили рідкісний барвник давньоримської знаті
13:12
Білий дім: Оборонного пакту із Саудівською Аравією не буде без нормалізації відносин з Ізраїлем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: