СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП, до якого прийшла з обшуками 1 травня

Служба безпеки України повідомляє, що задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ МП митрополита Луки, в миру Андрія Коваленка, його підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.

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Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора, наголошують у спецслужбі.

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Вкаазано, що ініційована Службою безпеки України експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Дослівно: "Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції".

Що передувало: Вранці 1 травня Служба безпеки України прийшла з обшуками до митрополита Луки в Запоріжжі.

Довідково: За даними руху "Чесно", митрополита Луку було зафіксовано в поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

У 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

У 2022 році він заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві.