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СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП, к которому пришла с обысками 1 мая

Валентина РоманенкоСреда, 1 мая 2024, 13:34
СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП, к которому пришла с обысками 1 мая
фото, предоставленное УП источником

Служба безопасности Украины сообщает, что задокументировала преступления со стороны главы Запорожской епархии УПЦ МП митрополита Луки в миру Андрея Коваленко, его подозревают в разжигании религиозной ненависти в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По материалам следствия, митрополит публично высказывал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий.

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Об этом он неоднократно "вспоминал" во время общения с прихожанами и в ходе проведения церковных литургий.

Также клирик размещал провокационные сообщения на личном телеграм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.

Таким образом он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора, отмечают в спецслужбе.

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Указано, что инициированная Службой безопасности Украины экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам).

Дословно: "Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Напомним, что в декабре 2022 года решением СНБО против него были введены персональные санкции".

Что предшествовало: Утром 1 мая Служба безопасности Украины пришла с обысками к митрополиту Луке в Запорожье.

Справка: По данным движения "Чесно", митрополит Лука был замечен в распространении пророссийской пропаганды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В 2023 году Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

В 2022 году он заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку они терпят гей-парады в Киеве.

Темы: УПЦ МПСБУ
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