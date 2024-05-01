Конфлікт вичерпано: в "Межигір'ї" почався процес передання майна, парк наразі закрили

У парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання в управління державі активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні у справах експрезидента Віктора Януковича.

Джерело: речниця держустанови "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" Ірина Головатенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парку-пам'ятки "Межигір'я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів за участю представників Фонду держмайна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочала роботу з передачі заарештованого майна, яке рішенням суду передано в управління АРМА".

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Деталі: За словами Головатенко, до роботи комісії долучився представник громадської організації "НПУ "Межигір'я", яка з 2014 року відповідала за збереження майна парку. Це дало змогу розблокувати ситуацію, що виникла 29 квітня, коли невідомі особи намагалися перешкоджати доступу комісії до роботи.

Речниця наголосила, що до завершення роботи комісії доступ відвідувачів до парку "Межигір'я" буде закрито, однак комісія робить усе можливе, щоб прискорити цей процес.

"Сьогодні було досягнуто домовленості про одночасну роботу кількох підкомісій, щоб максимально прискорити передачу майна і відкрити парк для відвідувачів. Наразі ведуться першочергові роботи з огляду об'єктів енергетики", - додала Головатенко.

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Офіційно про відкриття парку буде оголошено на сайті спеціальної адміністрації Парку-пам'ятки "Межигір'я".

Передісторія:

У 2023 році Верховна Рада схвалила закон, який повернув "Межигір’я" у державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель державної власності з офіційною назвою парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".

Кабінет міністрів у квітні 2024 року схвалив розпорядження № 321-р про передачу в управління державній установі "Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні.

За зберігання арештованого майна "Межигір'я" з 2014 року і за власною ініціативою відповідає фізична особа, представник громадської організації, який знаходиться на території парку і понад 10 років ним розпоряджається.

Офіційне відкриття державного парку-пам’ятки "Межигір'я" заплановане у травні.

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