Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Конфликт исчерпан: в "Межигорье" начался процесс передачи имущества, парк пока закрыт

Валентина РоманенкоСреда, 1 мая 2024, 13:56
Конфликт исчерпан: в Межигорье начался процесс передачи имущества, парк пока закрыт
ФОТО С САЙТА СПЕЦАДМИНИСТРАЦИИ ПАРКА "МЕЖИГОРЬЕ

В парке "Межигорье" начался процесс передачи в управление государству активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Виктора Януковича.

Источник: спикер госучреждения "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" Ирина Головатенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Межведомственная комиссия в составе представителей специальной администрации парка-памятника "Межигорье" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов при участии представителей Фонда госимущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры начала работу по передаче арестованного имущества, которое решением суда передано в управление АРМА".

Реклама:

Детали: По словам Головатенко, к работе комиссии приобщился представитель общественной организации "НПУ "Межигорье", которая с 2014 года отвечала за сохранность имущества парка. Это позволило разблокировать ситуацию, возникшую 29 апреля, когда неизвестные лица пытались препятствовать доступу комиссии к работе.

Спикер подчеркнула, что до завершения работы комиссии доступ посетителей в парк "Межигорье" будет закрыт, однако комиссия делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

"Сегодня была достигнута договоренность об одновременной работе нескольких подкомиссий, чтобы максимально ускорить передачу имущества и открыть парк для посетителей. Сейчас ведутся первоочередные работы по осмотру объектов энергетики", – добавила Головатенко.

ВИДЕО ДНЯ

Официально об открытии парка будет объявлено на сайте специальной администрации Парка-памятника "Межигорье".

Предыстория:

  • В 2023 году Верховная Рада приняла закон, который вернул "Межигорье" в государственную собственность и создал новый объект природно-заповедного фонда на 138,6 га земель государственной собственности с официальным названием парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".
  • Кабинет министров в апреле 2024 года одобрил распоряжение № 321-р о передаче в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.
  • За хранение арестованного имущества "Межигорья" с 2014 года и по собственной инициативе отвечает физическое лицо, представитель общественной организации, который находится на территории парка и более 10 лет им распоряжается.
  • Официальное открытие государственного парка-памятника "Межигорье" запланировано в мае.

Читайте также: Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в экс-резиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ

Темы: Межигорье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Межигорье
Членов межведомственной комиссии не пускают на территорию "Межигорья"
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Межигорье получит статус парка-памятника, Зеленский подготовил указ – Немчинов
Последние новости
20:46
Макрон поблагодарил Си за обещание не продавать оружие России
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: