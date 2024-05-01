Конфликт исчерпан: в "Межигорье" начался процесс передачи имущества, парк пока закрыт

В парке "Межигорье" начался процесс передачи в управление государству активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Виктора Януковича.

Источник: спикер госучреждения "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" Ирина Головатенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Межведомственная комиссия в составе представителей специальной администрации парка-памятника "Межигорье" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов при участии представителей Фонда госимущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры начала работу по передаче арестованного имущества, которое решением суда передано в управление АРМА".

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Детали: По словам Головатенко, к работе комиссии приобщился представитель общественной организации "НПУ "Межигорье", которая с 2014 года отвечала за сохранность имущества парка. Это позволило разблокировать ситуацию, возникшую 29 апреля, когда неизвестные лица пытались препятствовать доступу комиссии к работе.

Спикер подчеркнула, что до завершения работы комиссии доступ посетителей в парк "Межигорье" будет закрыт, однако комиссия делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

"Сегодня была достигнута договоренность об одновременной работе нескольких подкомиссий, чтобы максимально ускорить передачу имущества и открыть парк для посетителей. Сейчас ведутся первоочередные работы по осмотру объектов энергетики", – добавила Головатенко.

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Официально об открытии парка будет объявлено на сайте специальной администрации Парка-памятника "Межигорье".

Предыстория:

В 2023 году Верховная Рада приняла закон, который вернул "Межигорье" в государственную собственность и создал новый объект природно-заповедного фонда на 138,6 га земель государственной собственности с официальным названием парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Кабинет министров в апреле 2024 года одобрил распоряжение № 321-р о передаче в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

За хранение арестованного имущества "Межигорья" с 2014 года и по собственной инициативе отвечает физическое лицо, представитель общественной организации, который находится на территории парка и более 10 лет им распоряжается.

Официальное открытие государственного парка-памятника "Межигорье" запланировано в мае.

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