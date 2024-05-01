Боррель заявив, що Україна має історичну можливість пов'язати майбутнє з ЄС

1 квітня у своїй заяві до 20-річчя найбільшого в історії розширення Євросоюзу глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відзначив, що країни-кандидати, серед яких Україна, мають історичну можливість побудувати міцні стосунки з Європейським Союзом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Борреля

Деталі: Боррель наголосив, що 20 років тому європейська сім'я прийняла десять нових держав-членів, що стало сміливим кроком, який ще більше об'єднав Європу після десятиліть розділення після Другої світової війни.

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"Проте, наша робота з возз'єднання континенту не завершена. Ми знали це до 2022 року, і ми знаємо це ще більше сьогодні, коли Росія веде агресивну війну проти України", – зазначив він.

За його словами, протягом останніх років мільйони європейців виявили бажання і надію приєднатися до проєкту ЄС.

"Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова та Грузія мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом. Розширення ЄС – це трансформаційна політика, що сприяє зміцненню безпеки, правосуддя та демократії, а також підвищенню рівня життя європейців", – зазначив Боррель.

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ЄС та кандидати співпрацюють у сфері безпеки та оборони, щоб разом протистояти численним геополітичним викликам та краще їх долати, додав глава дипломатії ЄС.

Майбутні держави-члени повинні зміцнювати свої демократичні інститути та захищати права людини і фундаментальні свободи, підкреслив Боррель.

"Країни-кандидати та ЄС мають історичну можливість побудувати більший, глибший і сильніший Європейський Союз", – констатував верховний представник ЄС.

Нагадаємо: Президенти трьох балтійських країн у спільній заяві до 20-річчя членства Естонії, Литви та Латвії у ЄС закликали до проведення міжурядових конференцій з Україною, а також Молдовою, і до початку переговорів про вступ із ними у червні 2024 року.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що вступ її країни у ЄС 20 років тому дозволяє сьогодні допомагати Україні.

1 травня 2004 року до ЄС приєдналися Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія.

На момент приєднання 10 держав членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".