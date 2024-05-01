Боррель заявил, что Украина имеет историческую возможность связать будущее с ЕС
1 апреля в своем заявлении к 20-летию крупнейшего в истории расширения Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что страны-кандидаты, среди которых Украина, имеют историческую возможность построить прочные отношения с Европейским Союзом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Борреля
Детали: Боррель отметил, что 20 лет назад европейская семья приняла десять новых государств-членов, что стало смелым шагом, который еще больше объединил Европу после десятилетий разделения после Второй мировой войны.
"Тем не менее, наша работа по воссоединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, и мы знаем это еще больше сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины", – отметил он.
По его словам, в последние годы миллионы европейцев изъявили желание и надежду присоединиться к проекту ЕС.
"Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Расширение ЕС – это трансформационная политика, способствующая укреплению безопасности, правосудия и демократии, а также повышению уровня жизни европейцев", – отметил Боррель.
ЕС и кандидаты сотрудничают в сфере безопасности и обороны, чтобы вместе противостоять многочисленным геополитическим вызовам и лучше их преодолевать, добавил глава дипломатии ЕС.
Будущие государства-члены должны укреплять свои демократические институты и защищать права человека и фундаментальные свободы, подчеркнул Боррель.
"Страны-кандидаты и ЕС имеют историческую возможность построить больший, более глубокий и сильный Европейский Союз", – констатировал верховный представитель ЕС.
Напомним: Президенты трех балтийских стран в совместном заявлении к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также Молдовой, и к началу переговоров о вступлении с ними в июне 2024 года.
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что вступление ее страны в ЕС 20 лет назад позволяет сегодня помогать Украине.
1 мая 2004 года к ЕС присоединились Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.
На момент присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".