Боррель заявил, что Украина имеет историческую возможность связать будущее с ЕС

1 апреля в своем заявлении к 20-летию крупнейшего в истории расширения Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что страны-кандидаты, среди которых Украина, имеют историческую возможность построить прочные отношения с Европейским Союзом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Борреля

Детали: Боррель отметил, что 20 лет назад европейская семья приняла десять новых государств-членов, что стало смелым шагом, который еще больше объединил Европу после десятилетий разделения после Второй мировой войны.

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"Тем не менее, наша работа по воссоединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, и мы знаем это еще больше сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины", – отметил он.

По его словам, в последние годы миллионы европейцев изъявили желание и надежду присоединиться к проекту ЕС.

"Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Расширение ЕС – это трансформационная политика, способствующая укреплению безопасности, правосудия и демократии, а также повышению уровня жизни европейцев", – отметил Боррель.

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ЕС и кандидаты сотрудничают в сфере безопасности и обороны, чтобы вместе противостоять многочисленным геополитическим вызовам и лучше их преодолевать, добавил глава дипломатии ЕС.

Будущие государства-члены должны укреплять свои демократические институты и защищать права человека и фундаментальные свободы, подчеркнул Боррель.

"Страны-кандидаты и ЕС имеют историческую возможность построить больший, более глубокий и сильный Европейский Союз", – констатировал верховный представитель ЕС.

Напомним: Президенты трех балтийских стран в совместном заявлении к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также Молдовой, и к началу переговоров о вступлении с ними в июне 2024 года.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что вступление ее страны в ЕС 20 лет назад позволяет сегодня помогать Украине.

1 мая 2004 года к ЕС присоединились Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

На момент присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".