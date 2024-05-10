В ОВА кажуть, що на півночі Харківщини немає втрат території

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що всі наступальні атаки росіян на півночі Харківщині відбиті і втрати території там недопущено.

Джерело: Синєгубов в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Вовчанський напрямок, зокрема. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території наразі недопущено.

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Ці прикордонні населені пункти (куди намагалися прорватися росіяни – ред.) знаходяться фактично в 1-2 км від кордону з Російською Федерацією. Наразі там відбуваються активні бойові дії".

Деталі: Синєгубов закликав мешканців прилеглих до кордону територій евакуюватися.

Передісторія: