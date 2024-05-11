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Росіяни посилено обстрілюють північ Харківщини: є загиблі й поранені

Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 18:14
Росіяни посилено обстрілюють північ Харківщини: є загиблі й поранені
Вовчанськ і околиці, скріншот deepstatemap

У Вовчанській громаді Харківщини, де російські війська почали наступальні дії у п’ятницю, в суботу внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних чоловіків, ще двох поранено.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

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Пряма мова: "Вовчанська громада під посиленими ворожими обстрілами. Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.

11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.

15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. У той же час у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.

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Також внаслідок обстрілів КАБами по будинкам постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки".

Деталі: Синєгубов також запевнив, що ситуація на північному та північно-східному кордоні області повністю контрольована.

Пряма мова: "Тривають важкі бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Бої тривають в районі тих населених пунктах, які перебували фактично в "сірій зоні".

Противник намагався наступати на інших напрямках у межах області: ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби були зупинені Силами оборони.

Загрози наземної операції для Харкова немає. Сили оборони роблять усе можливе для втримання позицій".

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Теми: Харківська областьвійна
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