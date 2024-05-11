Росіяни посилено обстрілюють північ Харківщини: є загиблі й поранені
У Вовчанській громаді Харківщини, де російські війська почали наступальні дії у п’ятницю, в суботу внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних чоловіків, ще двох поранено.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Вовчанська громада під посиленими ворожими обстрілами. Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.
11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.
15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. У той же час у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.
Також внаслідок обстрілів КАБами по будинкам постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки".
Деталі: Синєгубов також запевнив, що ситуація на північному та північно-східному кордоні області повністю контрольована.
Пряма мова: "Тривають важкі бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Бої тривають в районі тих населених пунктах, які перебували фактично в "сірій зоні".
Противник намагався наступати на інших напрямках у межах області: ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби були зупинені Силами оборони.
Загрози наземної операції для Харкова немає. Сили оборони роблять усе можливе для втримання позицій".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.