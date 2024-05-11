Россияне усиленно обстреливают север Харьковщины: есть погибшие и раненые

В Волчанской громаде Харьковщины, где российские войска начали наступательные действия в пятницу, в субботу вследствие обстрелов погибли двое гражданских мужчин, еще двое ранены.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

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Прямая речь: "Волчанская громада под усиленными вражескими обстрелами. Более 20 КАБов было выпущено по городу и окружающим населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.

11:30 г. Волчанск. Враг попал в частный дом. Без пострадавших.

15:45 с. Волчанские Хутора. Из-за российских обстрелов горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина.

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Также в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины".

Детали: Синегубов также заверил, что ситуация на северной и северо-восточной границе области полностью контролируется.

Прямая речь: "Продолжаются тяжелые бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево. Бои продолжаются в районе тех населенных пунктах, которые находились фактически в "серой зоне".

Противник пытался наступать на других направлениях в пределах области: вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки были остановлены Силами обороны.

Угрозы наземной операции для Харькова нет. Силы обороны делают все возможное для удержания позиций".

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