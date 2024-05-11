Россияне усиленно обстреливают север Харьковщины: есть погибшие и раненые
В Волчанской громаде Харьковщины, где российские войска начали наступательные действия в пятницу, в субботу вследствие обстрелов погибли двое гражданских мужчин, еще двое ранены.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Волчанская громада под усиленными вражескими обстрелами. Более 20 КАБов было выпущено по городу и окружающим населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.
11:30 г. Волчанск. Враг попал в частный дом. Без пострадавших.
15:45 с. Волчанские Хутора. Из-за российских обстрелов горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина.
Также в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины".
Детали: Синегубов также заверил, что ситуация на северной и северо-восточной границе области полностью контролируется.
Прямая речь: "Продолжаются тяжелые бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево. Бои продолжаются в районе тех населенных пунктах, которые находились фактически в "серой зоне".
Противник пытался наступать на других направлениях в пределах области: вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки были остановлены Силами обороны.
Угрозы наземной операции для Харькова нет. Силы обороны делают все возможное для удержания позиций".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
- В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.