Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне усиленно обстреливают север Харьковщины: есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 11 мая 2024, 18:14
Россияне усиленно обстреливают север Харьковщины: есть погибшие и раненые
Волчанск и окрестности, скриншот deepstatemap

В Волчанской громаде Харьковщины, где российские войска начали наступательные действия в пятницу, в субботу вследствие обстрелов погибли двое гражданских мужчин, еще двое ранены.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Реклама:

Прямая речь: "Волчанская громада под усиленными вражескими обстрелами. Более 20 КАБов было выпущено по городу и окружающим населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.

11:30 г. Волчанск. Враг попал в частный дом. Без пострадавших.

15:45 с. Волчанские Хутора. Из-за российских обстрелов горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина.

ВИДЕО ДНЯ

Также в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины".

Детали: Синегубов также заверил, что ситуация на северной и северо-восточной границе области полностью контролируется.

Прямая речь: "Продолжаются тяжелые бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево. Бои продолжаются в районе тех населенных пунктах, которые находились фактически в "серой зоне".

Противник пытался наступать на других направлениях в пределах области: вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки были остановлены Силами обороны.

Угрозы наземной операции для Харькова нет. Силы обороны делают все возможное для удержания позиций".

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
  • В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подтвердил переговоры с партнерами по поводу ударов их оружием по России

СМИ написали, что вертолет с президентом Ирана упал из-за "технической неисправности"

21 мая по всей Украине будут действовать графики отключения света – "Укрэнерго"

МОУ: Военным не нужно обновлять свои данные – что делать, если Резерв+ показал "в розыске"

Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Все новости...
Харьковская область
Глава МВД рассказал о работе полиции на Харьковщине, где наступают россияне
Волошин: Враг локализован в "серой зоне" на Харьковщине, она не расширяется
Бои на Харьковщине: враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня – источник
Последние новости
22:33
Глава МИД Литвы напомнил "сочувствующим" о роли Ирана в войне в Украине
22:19
Президент настаивает, что НАТО может сбивать российские ракеты над Украиной
22:00
Зеленский: Украина сохраняет контроль на Харьковщине и донецких направлениях
21:40
Зеленский подтвердил переговоры с партнерами по поводу ударов их оружием по России
21:25
Остин: Ожидаем, что Украина будет использовать предоставленное оружие на своей территории
21:21
BMW ввезла в США 8 тысяч авто с запчастями от запрещенного китайского поставщика
21:16
Генштаб: На Харьковском направлении было 4 столкновения, на Покровском – 32
20:52
В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время
20:43
Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявляли третью за день воздушную тревогу
20:43
В США не планируют отправлять свои военных инструкторов в Украину 
Все новости...
Реклама:
Реклама: