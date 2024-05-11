За два дні з півночі Харківщини евакуювали майже тисячу людей
У п’ятницю і суботу з трьох північних громад Харківщини евакуювали 970 мешканців.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "Впродовж 10-11 травня 2024 року поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян з Циркунівської ТГ, 183 – з Липецької ТГ та 441 з Вовчанської ТГ.
Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області працюють в надважких умовах. Росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів".
Деталі: У поліції зазначили, що на цей час низка населених прикордонних пунктів фактично непридатні для життя.
Поліцейські Харківщини здійснюють евакуацію цивільного населення з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад.
Що передувало: У Вовчанській громаді Харківщини, де російські війська почали наступальні дії у п’ятницю, в суботу внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних чоловіків, ще двох поранено.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.