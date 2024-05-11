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За два дні з півночі Харківщини евакуювали майже тисячу людей

Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 19:27
За два дні з півночі Харківщини евакуювали майже тисячу людей
північ Харківщини, скріншот deepstatemap

У п’ятницю і суботу з трьох північних громад Харківщини евакуювали 970 мешканців.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Впродовж 10-11 травня 2024 року поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян з Циркунівської ТГ, 183 – з Липецької ТГ та 441 з Вовчанської ТГ.

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Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області працюють в надважких умовах. Росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів".

Деталі: У поліції зазначили, що на цей час низка населених прикордонних пунктів фактично непридатні для життя.

Поліцейські Харківщини здійснюють евакуацію цивільного населення з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Вовчанській громаді Харківщини, де російські війська почали наступальні дії у п’ятницю, в суботу внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних чоловіків, ще двох поранено.

Передісторія:

Теми: Харківська областьевакуаціявійна
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