За два дні з півночі Харківщини евакуювали майже тисячу людей

У п’ятницю і суботу з трьох північних громад Харківщини евакуювали 970 мешканців.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Впродовж 10-11 травня 2024 року поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян з Циркунівської ТГ, 183 – з Липецької ТГ та 441 з Вовчанської ТГ.

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Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області працюють в надважких умовах. Росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів".

Деталі: У поліції зазначили, що на цей час низка населених прикордонних пунктів фактично непридатні для життя.

Поліцейські Харківщини здійснюють евакуацію цивільного населення з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад.

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Що передувало: У Вовчанській громаді Харківщини, де російські війська почали наступальні дії у п’ятницю, в суботу внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних чоловіків, ще двох поранено.

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