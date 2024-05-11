Зеленский: Продолжаются оборонительные операции на Харьковщине, добавляем туда сил
Президент Владимир Зеленский дважды в субботу заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и сообщил об усилении позиций на Харьковщине, где продолжаются оборонительные операции.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня внимание прежде всего фронту – ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий. Наши оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию...
Сегодня и утром, и вот только что были доклады главкома Александра Сырского. Укрепляем наши позиции, в частности на Харьковщине – добавляем туда сил. Артиллерия работает именно так, как нужно".
Детали: По словам президента, также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, в районе Семеновки и Нетайлово. Там ежесуточно происходит более 30 боевых столкновений. "Крайне сложно", – прокомментировал он ситуацию на этом направлении.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- В пятницу и субботу из трех северных громад Харьковщины эвакуировали 970 жителей.