У ГУР запевняють, що знали графік наступу РФ на півночі Харківщини

У Головному управлінні розвідки запевняють, що знали про графік наступу російських військ на півночі Харківщини і закликають російських військових здаватися в полон.

Джерело: речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування".

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Деталі: Юсов повідомив, що разом із Силами оборони на Харківському напрямку воюють спецпідрозділи ГУР.

Він також заявив, що ворог на цьому напрямку несе великі втрати та закликав окупантів здаватися в полон.

За словами Юсова, на Харківському напрямку окупанти задіяли бійців Московського та Ленінградського військових округів.

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Представник ГУР повідомив також, що "прийнято рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні".

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