У ГУР запевняють, що знали графік наступу РФ на півночі Харківщини
У Головному управлінні розвідки запевняють, що знали про графік наступу російських військ на півночі Харківщини і закликають російських військових здаватися в полон.
Джерело: речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування".
Деталі: Юсов повідомив, що разом із Силами оборони на Харківському напрямку воюють спецпідрозділи ГУР.
Він також заявив, що ворог на цьому напрямку несе великі втрати та закликав окупантів здаватися в полон.
За словами Юсова, на Харківському напрямку окупанти задіяли бійців Московського та Ленінградського військових округів.
Представник ГУР повідомив також, що "прийнято рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині.
- За даними аналітиків DeepState на ранок 12 травня, російські окупанти захопили ще 6 населених пунктів у Харківській області.
- Головком Олександр Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, проте ситуацію в Харківській області називає "суттєво загостреною".