В ГУР уверяют, что знали график наступления РФ на севере Харьковщины
В Главном управлении разведки уверяют, что знали о графике наступления российских войск на севере Харьковщины и призывают российских военных сдаваться в плен.
Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором было проинформировано Главным управлением разведки, как и положено, все необходимые инстанции, руководство и командование".
Детали: Юсов сообщил, что вместе с Силами обороны на Харьковском направлении воюют спецподразделения ГУР.
Он также заявил, что враг на этом направлении несет большие потери и призвал оккупантов сдаваться в плен.
По словам Юсова, на Харьковском направлении оккупанты задействовали бойцов Московского и Ленинградского военных округов.
Представитель ГУР сообщил также, что "принято решение скорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине.
- По данным аналитиков DeepState на утро 12 мая, российские оккупанты захватили еще 6 населенных пунктов в Харьковской области.
- Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".