В ГУР уверяют, что знали график наступления РФ на севере Харьковщины

В Главном управлении разведки уверяют, что знали о графике наступления российских войск на севере Харьковщины и призывают российских военных сдаваться в плен.

Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором было проинформировано Главным управлением разведки, как и положено, все необходимые инстанции, руководство и командование".

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Детали: Юсов сообщил, что вместе с Силами обороны на Харьковском направлении воюют спецподразделения ГУР.

Он также заявил, что враг на этом направлении несет большие потери и призвал оккупантов сдаваться в плен.

По словам Юсова, на Харьковском направлении оккупанты задействовали бойцов Московского и Ленинградского военных округов.

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Представитель ГУР сообщил также, что "принято решение скорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине".

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