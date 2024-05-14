Україна і США обговорили прискорення поставок зброї для ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком провели розмову з військовим керівництвом США , під час якої обговорили ситуацію на фронті і прискорення постачання зброї.
Джерело: Сирський та Єрмак у Telegram
Деталі: У розмові брали участь радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.
Пряма мова Сирського: "Говорили про ситуацію на фронті, а також про допомогу, яка потрібна Україні на полі бою".
Деталі: Єрмак уточнив, що це була "детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян, і про те, яка допомога потрібна Україні вже".
"Нам дуже необхідне пришвидшення поставок озброєнь. Це детально проговорили", − підсумував керівник ОП.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
- У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.
- Але очільник Пентагону Ллойд Остін застерігав минулого тижня, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і для отримання Києвом зброї потрібен час.
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої. Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
- DeepState повідомляв, що росіяни окупували кілька сіл на півночі Харкіської області.