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Україна і США обговорили прискорення поставок зброї для ЗСУ

Ірина БалачукВівторок, 14 травня 2024, 07:27
Україна і США обговорили прискорення поставок зброї для ЗСУ
Фото ілюстративне з сайту mil.in.ua

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком провели розмову з військовим керівництвом США , під час якої обговорили ситуацію на фронті і прискорення постачання зброї.

Джерело: Сирський та Єрмак у Telegram

Деталі: У розмові брали участь радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.

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Пряма мова Сирського: "Говорили про ситуацію на фронті, а також про допомогу, яка потрібна Україні на полі бою".

Деталі: Єрмак уточнив, що це була "детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян, і про те, яка допомога потрібна Україні вже".

"Нам дуже необхідне пришвидшення поставок озброєнь. Це детально проговорили", − підсумував керівник ОП.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
  • У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.
  • Але очільник Пентагону Ллойд Остін застерігав минулого тижня, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і для отримання Києвом зброї потрібен час.
  • 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої. Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
  • Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
  • DeepState повідомляв, що росіяни окупували кілька сіл на півночі Харкіської області.

Теми: СШАдопомога УкраїніСирськийХарківська область
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