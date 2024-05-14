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DeepState: ворог окупував ще одне село на Харківщині

Олена ІвашківВівторок, 14 травня 2024, 01:08
DeepState: ворог окупував ще одне село на Харківщині
Мапа: DeepState

Противник окупував село Лук'янівці на півночі Харкіської області.

Джерело: DeepState

Деталі: Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці та біля Вербового. 

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Уточнено ситуацію у Зеленому — довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.

Передісторія:

Теми: Харківська область
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