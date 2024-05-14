DeepState: ворог окупував ще одне село на Харківщині
Вівторок, 14 травня 2024, 01:08
Противник окупував село Лук'янівці на півночі Харкіської області.
Джерело: DeepState
Деталі: Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці та біля Вербового.
Реклама:
Уточнено ситуацію у Зеленому — довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- За інформацією Генштабу, станом на 23:00 13 травня на Харківському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника та проводять прочісування міської забудови Вовчанська.