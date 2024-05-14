Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Украина и США обсудили ускорение поставок оружия для ВСУ

Ирина БалачукВторник, 14 мая 2024, 07:27
Украина и США обсудили ускорение поставок оружия для ВСУ
Фото иллюстративное с сайта mil.in.ua

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с министром обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провели разговор с военным руководством США, во время которого обсудили ситуацию на фронте и ускорение поставок оружия.

Источник: Сырский и Ермак в Telegram

Детали: В разговоре участвовали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

Реклама:

Прямая речь Сырского: "Говорили о ситуации на фронте, а также о помощи, которая нужна Украине на поле боя".

Детали: Ермак уточнил, что это был "детальный разговор о ситуации на фронте, наступательных попытках россиян, и о том, какая помощь нужна Украине уже".

"Нам очень необходимо ускорение поставок вооружений. Это подробно проговорили", − подытожил руководитель ОП.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.
  • В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.
  • Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал на прошлой неделе, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.
  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои. Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • 11 мая российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
  • DeepState сообщал, что россияне оккупировали несколько сел на севере Харьковской области.

Темы: СШАпомощь УкраинеСырскийХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
США
Госдеп США не ожидает серьезных прорывов россиян на Харьковщине
Госдеп о замене Шойгу: Путин отчаянно хочет продолжать войну против Украины
Reuters: Блинкен прибыл в Киев, чтобы "послать сильный сигнал успокоения украинцам"
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: