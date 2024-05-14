Украина и США обсудили ускорение поставок оружия для ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с министром обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провели разговор с военным руководством США, во время которого обсудили ситуацию на фронте и ускорение поставок оружия.
Источник: Сырский и Ермак в Telegram
Детали: В разговоре участвовали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.
Прямая речь Сырского: "Говорили о ситуации на фронте, а также о помощи, которая нужна Украине на поле боя".
Детали: Ермак уточнил, что это был "детальный разговор о ситуации на фронте, наступательных попытках россиян, и о том, какая помощь нужна Украине уже".
"Нам очень необходимо ускорение поставок вооружений. Это подробно проговорили", − подытожил руководитель ОП.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.
- В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.
- Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал на прошлой неделе, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои. Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- 11 мая российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
- DeepState сообщал, что россияне оккупировали несколько сел на севере Харьковской области.