Украина и США обсудили ускорение поставок оружия для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с министром обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провели разговор с военным руководством США, во время которого обсудили ситуацию на фронте и ускорение поставок оружия.

Источник: Сырский и Ермак в Telegram

Детали: В разговоре участвовали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

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Прямая речь Сырского: "Говорили о ситуации на фронте, а также о помощи, которая нужна Украине на поле боя".

Детали: Ермак уточнил, что это был "детальный разговор о ситуации на фронте, наступательных попытках россиян, и о том, какая помощь нужна Украине уже".

"Нам очень необходимо ускорение поставок вооружений. Это подробно проговорили", − подытожил руководитель ОП.

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