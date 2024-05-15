Путін знову заявив, що готовий до переговорів, і поскаржився на санкції проти Росії

Глава Кремля Володимир Путін напередодні свого візиту до Китаю дав письмове інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа, в якому повторив свої наративи щодо війни з Україною, знову зажадав гарантій для країни-агресора Росії і поскаржився на введені санкції.

Джерело: текст інтерв'ю, опублікований на сайті Кремля

Пряма мова Путіна: "Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси. Укупі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії".

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Деталі: Російський правитель придумав нову проблему в питанні переговорів.

Пряма мова Путіна: "Головна проблема − це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує".

Деталі: Він укотре повторив, що Росія начебто "готова до переговорів", вела їх і навіть начебто досягла певних домовленостей навесні 2022 року в турецькому Стамбулі. Путін намагається переконати, що російських окупантів начебто не вибили з Київської області, а вони самі відійшли в рамках цих домовленостей.

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Як відомо, ці заяви про начебто про "зірвану мирну угоду" неодноразово спростовувала українська сторона, зокрема очільник МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, позиції сторін "були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".

Путін також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але поскаржився, що вони нібито "не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів".

"Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної... Натомість західні еліти наполегливо намагаються "покарати" Росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів", − поскаржився Путін.

Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на початок травня − за понад 10 років війни і понад 2 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Путін у своїх спічах і заявавах продовжує спотворювати реальність, намагаючись зробити жертвою Росію, водночас шукає підтримки в Китаю і в Північної Кореї. Зокрема у КНДР купує ракети, які запускає по мирних населених пунктах України.

Україна вважає передумовою для переговорів лише повне виведення російських військ з її території, відновлення кордонів Україні 1991 року, повернення всіх полонених, виплату репарацій і притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Усе це прописане в українській формулі миру.

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