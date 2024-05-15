Путин снова заявил, что готов к переговорам, и пожаловался на санкции против России

Глава Кремля Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, в котором повторил свои нарративы относительно войны с Украиной, снова потребовал гарантий для страны-агрессора России и пожаловался на введенные санкции.

Источник: текст интервью, опубликованный на сайте Кремля

Прямая речь Путина: "Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии".

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Детали: Российский правитель придумал новую проблему в вопросе переговоров.

Прямая речь Путина: "Главная проблема − это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает".

Детали: Он в который раз повторил, что Россия якобы "готова к переговорам", вела их и даже якобы достигла определенных договоренностей весной 2022 года в турецком Стамбуле. Путин пытается убедить, что российских оккупантов якобы не выбили из Киевской области, а якобы они сами отошли в рамках этих договоренностей.

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Как известно, эти заявления о якобы о "сорванном мирном соглашении" неоднократно опровергала украинская сторона, в частности глава МЗС Дмитрий Кулеба. По его словам, позиции сторон "были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались".

Путин также похвалил предложения Китая по урегулированию войны, но пожаловался, что они якобы "не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей".

"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга… Вместо этого западные элиты упорно пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", − пожаловался Путин.

Почему это важно: Россия вторгалась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Однако Вооруженные силы Украины смогли выгнать оккупантов с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

Почувствовав, что достичь победы не удастся, Россия начала продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре и жилым домам. Чаще всего это делают ночью.

Несмотря на огромное количество оружия и техники российская армия несет большие потери. А по состоянию на начало мая − за более, чем 10 лет войны и более чем 2 года полномасштабного вторжения − оккупанты не смогли достичь даже малейшей стратегической победы − выхода на границы Донецкой и Луганской областей. В городах и селах на востоке Украины продолжаются бои за каждую улицу и дом. Оккупанты пытаются искать оружие и наемников в других странах.

Путин в своих спичах и заявлениях продолжает искажать реальность, пытаясь предствить жертвой Россию, при этом ищет поддержки у Китая и в Северной Кореи. В частности в КНДР покупает ракеты, которые запускает по мирным населенным пунктам Украины.

Украина считает предпосылкой для переговоров только полный вывод российских войск с ее территории, восстановление границ Украины 1991 года, возвращение всех пленных, выплату репараций и привлечение военных преступников к ответственности. Все это прописано в украинской формуле мира.

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