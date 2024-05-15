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ЗСУ відбили 18 атак на Харківщині і відійшли біля Лук'янців та Вовчанська – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 15 травня 2024, 09:14
ЗСУ відбили 18 атак на Харківщині і відійшли біля Лук'янців та Вовчанська – Генштаб
deepstatemap 15 травня

На Харківському напрямку в районах Лук'янців та Вовчанська українські захисники відійшли задля збереження життя військовослужбовців та уникнення втрат. 

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій  в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ворог концентрує свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. 

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На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивали 18 атак противника.

На окремих ділянках в районах Лук'янців та Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат наші підрозділи здійснили маневр та перемістилися на більш вигідні позиції. Бої тривають.

Українці бійці не дають російським окупантам закріпитися. Проводяться контратакувальні дії. Ворог під постійним вогневим контролем нашої артилерії та підрозділів БПЛА сил оборони".

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Теми: Харківська областьвійнаЗбройні силиГенштаб
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