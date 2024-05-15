ЗСУ відбили 18 атак на Харківщині і відійшли біля Лук'янців та Вовчанська – Генштаб
На Харківському напрямку в районах Лук'янців та Вовчанська українські захисники відійшли задля збереження життя військовослужбовців та уникнення втрат.
Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Ворог концентрує свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області.
На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивали 18 атак противника.
На окремих ділянках в районах Лук'янців та Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат наші підрозділи здійснили маневр та перемістилися на більш вигідні позиції. Бої тривають.
Українці бійці не дають російським окупантам закріпитися. Проводяться контратакувальні дії. Ворог під постійним вогневим контролем нашої артилерії та підрозділів БПЛА сил оборони".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Ворог захопив низку населених пунктів у Харківській області. В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- На тлі наступу російських сил на півночі Харківської області Сполучені Штати анонсували додатковий пакет військової допомоги пізніше цього тижня.
- Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.