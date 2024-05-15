ВСУ отбили 18 атак на Харьковщине и отошли возле Лукьянцев и Волчанска – Генштаб
На Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские защитники отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь.
Источник: спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона
Прямая речь: "Враг концентрирует свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области.
На Харьковском направлении подразделения наших войск отражали 18 атак противника.
На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь наши подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются.
Украинцы бойцы не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия. Враг под постоянным огневым контролем нашей артиллерии и подразделений БПЛА сил обороны".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Враг захватил ряд населенных пунктов в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- На фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.
- Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.