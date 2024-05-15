ВСУ отбили 18 атак на Харьковщине и отошли возле Лукьянцев и Волчанска – Генштаб

На Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские защитники отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь.

Источник: спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Враг концентрирует свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области.

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На Харьковском направлении подразделения наших войск отражали 18 атак противника.

На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь наши подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются.

Украинцы бойцы не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия. Враг под постоянным огневым контролем нашей артиллерии и подразделений БПЛА сил обороны".

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