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Эвакуация из Харькова не планируется, наоборот к нам эвакуируют из области − Терехов

Ирина БалачукСреда, 15 мая 2024, 10:56
Эвакуация из Харькова не планируется, наоборот к нам эвакуируют из области − Терехов
Игорь Терехов. Фото из Telegram

По состоянию на 15 мая эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот сейчас в город приезжают люди из тех населенных пунктов области, где идут активные боевые действия.

Источник: глава Харькова Игорь Терехов, спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире марафона новостей

Прямая речь мэра: "Более 8 часов продолжается воздушная тревога, но ночь пережили спокойно. За сутки были прилеты по жилой застройке. Враг использует технику запугивания людей, чтобы люди выезжали из города.

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Но пока не идет речь об эвакуации из города Харькова. Наоборот сегодня мы принимаем в Харьков − приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия".

Детали: По его словам, в город уже прибыли более 6 тысяч человек − их разместили в общежитиях и предоставляют "все возможное, чтобы они чувствовали себя более-менее защищенными".

Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что город Харьков сейчас защищен.

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"Харьков действительно надежно защищен, но враг делает все, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения", − пояснил Волошин. 

Терехов заверил, что у города достаточно и теплой одежды, и других вещей, которые нужны эвакуированным, но есть проблема с электроснабжением.

"После обстрелов 23 марта, когда нам разрушили все ТЭЦ и трансформаторные подстанции, мы не имеем сегодня собственной генерации электроэнергии. Конечно, из-за этого есть графики отключений и для предприятий, и для жилых домов. Ситуация напряженная", − подытожил Терехов.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Россияне захватили до 10 сел в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
  • На фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.
  • Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.

Темы: ХарьковХарьковская областьэвакуация
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