Эвакуация из Харькова не планируется, наоборот к нам эвакуируют из области − Терехов
По состоянию на 15 мая эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот сейчас в город приезжают люди из тех населенных пунктов области, где идут активные боевые действия.
Источник: глава Харькова Игорь Терехов, спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире марафона новостей
Прямая речь мэра: "Более 8 часов продолжается воздушная тревога, но ночь пережили спокойно. За сутки были прилеты по жилой застройке. Враг использует технику запугивания людей, чтобы люди выезжали из города.
Но пока не идет речь об эвакуации из города Харькова. Наоборот сегодня мы принимаем в Харьков − приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия".
Детали: По его словам, в город уже прибыли более 6 тысяч человек − их разместили в общежитиях и предоставляют "все возможное, чтобы они чувствовали себя более-менее защищенными".
Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что город Харьков сейчас защищен.
"Харьков действительно надежно защищен, но враг делает все, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения", − пояснил Волошин.
Терехов заверил, что у города достаточно и теплой одежды, и других вещей, которые нужны эвакуированным, но есть проблема с электроснабжением.
"После обстрелов 23 марта, когда нам разрушили все ТЭЦ и трансформаторные подстанции, мы не имеем сегодня собственной генерации электроэнергии. Конечно, из-за этого есть графики отключений и для предприятий, и для жилых домов. Ситуация напряженная", − подытожил Терехов.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Россияне захватили до 10 сел в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- На фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.
- Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.