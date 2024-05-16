Бійці "Хартії" відбили штурм окупантів у районі Липців на Харківщині

Бійці "Хартії" з підрозділом бригади "Рубіж" відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині.

Джерело: "Хартія"

Дослівно: "Оператори БпЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів. росіяни почали тікати, та ще й "засвітили" свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи.

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Бійці "Хартії" та бригади "Рубіж" вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше 8 ворогів. Росіяни відійшли".

Деталі: "Хартія" повідомляє, що 13 бригада НГУ оперативно долучилася до бойового завдання на Харківському напрямку. Бійці "Хартії" працюють там з підрозділом бригади "Рубіж".

Бійці "Хартії" з підрозділом бригади "Рубіж" відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині pic.twitter.com/P3ghFSOIBo ВІДЕО ДНЯ May 16, 2024

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