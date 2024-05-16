Бійці "Хартії" відбили штурм окупантів у районі Липців на Харківщині
Бійці "Хартії" з підрозділом бригади "Рубіж" відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині.
Джерело: "Хартія"
Дослівно: "Оператори БпЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів. росіяни почали тікати, та ще й "засвітили" свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи.
Бійці "Хартії" та бригади "Рубіж" вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше 8 ворогів. Росіяни відійшли".
Деталі: "Хартія" повідомляє, що 13 бригада НГУ оперативно долучилася до бойового завдання на Харківському напрямку. Бійці "Хартії" працюють там з підрозділом бригади "Рубіж".
Бійці "Хартії" з підрозділом бригади "Рубіж" відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині pic.twitter.com/P3ghFSOIBo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2024ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Окупанти захопили до 10 сіл у Харківській області. В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- Сили оброни зупинили спроби російських військ прорвати оборону на Харківському напрямку і ситуацію дещо стабілізували, але бої тривають.
- 16 травня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони зірвали плани армії РФ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська на Харківщині й закріпитися там.