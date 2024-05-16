Бойцы "Хартии" отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине
Бойцы "Хартии" с подразделением бригады "Рубеж" отбили вражеский штурм в районе Липцы на Харьковщине.
Источник: "Хартия"
Дословно: "Операторы БпЛА "Хартии" заметили десяток врагов, которые выдвинулись в направлении Липцов. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. россияне начали убегать, да еще и "засветили" свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы.
Бойцы "Хартии" и бригады "Рубеж" ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. Всего было уничтожено не менее 8 врагов. Россияне отошли".
Детали: "Хартия" сообщает, что 13 бригада НГУ оперативно присоединилась к боевой задаче на Харьковском направлении. Бойцы "Хартии" работают там с подразделением бригады "Рубеж".
Бійці "Хартії" з підрозділом бригади "Рубіж" відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині pic.twitter.com/P3ghFSOIBo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2024ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Россияне захватили до 10 сел в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- Силы обороны остановили попытки российских войск прорвать оборону на Харьковском направлении и ситуацию несколько стабилизировали, но бои продолжаются.
- 16 мая в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны сорвали планы армии РФ максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска на Харьковщине и закрепиться там.