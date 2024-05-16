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Бойцы "Хартии" отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине

Алена МазуренкоЧетверг, 16 мая 2024, 16:06
Бойцы Хартии отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине
скриншот

Бойцы "Хартии" с подразделением бригады "Рубеж" отбили вражеский штурм в районе Липцы на Харьковщине.

Источник: "Хартия"

Дословно: "Операторы БпЛА "Хартии" заметили десяток врагов, которые выдвинулись в направлении Липцов. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. россияне начали убегать, да еще и "засветили" свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы.

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Бойцы "Хартии" и бригады "Рубеж" ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. Всего было уничтожено не менее 8 врагов. Россияне отошли".

Детали: "Хартия" сообщает, что 13 бригада НГУ оперативно присоединилась к боевой задаче на Харьковском направлении. Бойцы "Хартии" работают там с подразделением бригады "Рубеж".

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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