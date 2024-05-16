Бойцы "Хартии" отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине

Бойцы "Хартии" с подразделением бригады "Рубеж" отбили вражеский штурм в районе Липцы на Харьковщине.

Источник: "Хартия"

Дословно: "Операторы БпЛА "Хартии" заметили десяток врагов, которые выдвинулись в направлении Липцов. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. россияне начали убегать, да еще и "засветили" свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы.

Реклама:

Бойцы "Хартии" и бригады "Рубеж" ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. Всего было уничтожено не менее 8 врагов. Россияне отошли".

Детали: "Хартия" сообщает, что 13 бригада НГУ оперативно присоединилась к боевой задаче на Харьковском направлении. Бойцы "Хартии" работают там с подразделением бригады "Рубеж".

Бійці "Хартії" з підрозділом бригади "Рубіж" відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині pic.twitter.com/P3ghFSOIBo ВИДЕО ДНЯ May 16, 2024

Предыстория: