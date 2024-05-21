Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Карлсон випускає своє шоу на російському телебаченні 

Анастасія ПроцВівторок, 21 травня 2024, 19:29
Карлсон випускає своє шоу на російському телебаченні 
Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: Getty Images

Американський журналіст, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який 9 лютого 2024 року взяв інтерв'ю в Путіна, випускає своє шоу на телеканалі "России 24" з вересня 2023 року. 

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що Карлсон почав вести своє шоу на телеканалі "России 24" у травні 2024 року. І у першому випуску програми TUCKER Карлсон обговорював разом з експертами кліщів та хворобу Лайма.

За даними інформаційного порталу "InfoLight.UA", це шоу виходить на "России 24" з вересня 2023 року

Реклама:

Джерело: Інститут масової інформації з посиланням на пропагандистський ресурс URA.RU, інформаційний портал "InfoLight.UA"

 
знімок екрану
 
знімок екрану

Деталі: Повідомляється, що шоу "TUCKER" є спільним проєктом YouTube-каналу "Карлсон ТБ" та "России 24". 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 лютого скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 
  • 9 лютого в інтерв’ю Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".
  • 29 лютого американський журналіст Такер Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіним та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами.
  • 1 березня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков після слів скандального американського журналіста Такера Карлсона, який брав інтерв'ю в президента РФ Володимира Путіна, заявив, що американець, багато чого не розуміє, але – слухає. 

Теми: телебаченняРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден думає зняти заборону для України бити по території Росії зброєю США – NYT

На Харківському напрямку загинула "госпітальєрка" 25-річна Ірина Цибух

відео"Тунець по-кримськи": ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму

США занепокоїв удар дрона по загоризонтній РЛС в РФ, може порушити "стратегічну стабільність" – WP

Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"

За ексзаступника Єрмака внесли заставу в 10 мільйонів

Усі новини...
телебачення
"Суспільне" виходить з телемарафону, але залишиться в проєкті
Росіяни зламали супутниковий сигнал "Інтера" і транслювали парад у Москві
В Ізраїлі заблокували "Аль-Джазіру" й вилучили обладнання через "шкоду нацбезпеці"
Останні новини
12:37
Інтерв'юТенісистка Стародубцева: Мої родичі перебувають на окупованій території, провисаю ментально
12:34
У ПриватБанку розповіли про рекордний прибуток
12:29
відеоВовчанськ у вогні: поліцейська бригада "Лють" показала бої за місто на Харківщині
12:28
Через російський обстріл загинув чоловік на Херсонщині
12:11
Байден думає зняти заборону для України бити по території Росії зброєю США – NYT
12:03
Apple працює над перенесенням свого додатка TV+ на телефони Android
11:48
На Харківському напрямку загинула "госпітальєрка" 25-річна Ірина Цибух
11:40
Електронне бронювання запустять на порталі "Дія" − заступник міністра
11:27
ЄЦБ вперше оштрафує банки за нездатність впоратися з наслідками зміни клімату – Bloomberg
11:13
Україна отримає два літаки РЛС у межах пакету допомоги від Швеції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: