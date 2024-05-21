Карлсон випускає своє шоу на російському телебаченні
Американський журналіст, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який 9 лютого 2024 року взяв інтерв'ю в Путіна, випускає своє шоу на телеканалі "России 24" з вересня 2023 року.
Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що Карлсон почав вести своє шоу на телеканалі "России 24" у травні 2024 року. І у першому випуску програми TUCKER Карлсон обговорював разом з експертами кліщів та хворобу Лайма.
За даними інформаційного порталу "InfoLight.UA", це шоу виходить на "России 24" з вересня 2023 року.
Джерело: Інститут масової інформації з посиланням на пропагандистський ресурс URA.RU, інформаційний портал "InfoLight.UA"
Деталі: Повідомляється, що шоу "TUCKER" є спільним проєктом YouTube-каналу "Карлсон ТБ" та "России 24".
Нагадаємо:
- 6 лютого скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.
- 9 лютого в інтерв’ю Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".
- 29 лютого американський журналіст Такер Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіним та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами.
- 1 березня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков після слів скандального американського журналіста Такера Карлсона, який брав інтерв'ю в президента РФ Володимира Путіна, заявив, що американець, багато чого не розуміє, але – слухає.