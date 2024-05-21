Карлсон випускає своє шоу на російському телебаченні 

Американський журналіст, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який 9 лютого 2024 року взяв інтерв'ю в Путіна, випускає своє шоу на телеканалі "России 24" з вересня 2023 року.

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що Карлсон почав вести своє шоу на телеканалі "России 24" у травні 2024 року. І у першому випуску програми TUCKER Карлсон обговорював разом з експертами кліщів та хворобу Лайма.

За даними інформаційного порталу "InfoLight.UA", це шоу виходить на "России 24" з вересня 2023 року.

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Джерело: Інститут масової інформації з посиланням на пропагандистський ресурс URA.RU, інформаційний портал "InfoLight.UA"

знімок екрану

знімок екрану

Деталі: Повідомляється, що шоу "TUCKER" є спільним проєктом YouTube-каналу "Карлсон ТБ" та "России 24".

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