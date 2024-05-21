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Карлсон выпускает свое шоу на российском телевидении

Анастасия ПроцВторник, 21 мая 2024, 19:29
Карлсон выпускает свое шоу на российском телевидении
Американский журналист Такер Карлсон. Фото: Getty Images

Американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, который 9 февраля 2024 года взял интервью у Путина, выпускает свое шоу на телеканале "России 24" с сентября 2023 года.

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что Карлсон начал вести свое шоу на телеканале "России 24" в мае 2024 года. И в первом выпуске программы TUCKER Карлсон обсуждал вместе с экспертами клещей и болезнь Лайма.

По данным информационного портала "InfoLight.UA", это шоу выходит на "России 24" с сентября 2023 года.

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Источник: Институт массовой информации со ссылкой на пропагандистский ресурс URA.RU, информационный портал "InfoLight.UA"

 
снимок экрана
 
снимок экрана

Детали: Сообщается, что шоу "TUCKER" является совместным проектом YouTube-канала "Карлсон ТВ" и "России 24". 

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 февраля скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского. 
  • 9 февраля в интервью Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы желании "добиться решения ситуации в Украине путем переговоров".
  • 29 февраля американский журналист Такер Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.
  • 1 марта пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после слов скандального американского журналиста Такера Карлсона, который брал интервью у президента РФ Владимира Путина, заявил, что американец, многого не понимает, но - слушает. 

Темы: телевидениеРосcия
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