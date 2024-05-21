Карлсон выпускает свое шоу на российском телевидении

Американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, который 9 февраля 2024 года взял интервью у Путина, выпускает свое шоу на телеканале "России 24" с сентября 2023 года.

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что Карлсон начал вести свое шоу на телеканале "России 24" в мае 2024 года. И в первом выпуске программы TUCKER Карлсон обсуждал вместе с экспертами клещей и болезнь Лайма.

По данным информационного портала "InfoLight.UA", это шоу выходит на "России 24" с сентября 2023 года.

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Источник: Институт массовой информации со ссылкой на пропагандистский ресурс URA.RU, информационный портал "InfoLight.UA"

снимок экрана

снимок экрана

Детали: Сообщается, что шоу "TUCKER" является совместным проектом YouTube-канала "Карлсон ТВ" и "России 24".

Напомним:

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