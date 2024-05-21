Карлсон выпускает свое шоу на российском телевидении
Американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, который 9 февраля 2024 года взял интервью у Путина, выпускает свое шоу на телеканале "России 24" с сентября 2023 года.
Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что Карлсон начал вести свое шоу на телеканале "России 24" в мае 2024 года. И в первом выпуске программы TUCKER Карлсон обсуждал вместе с экспертами клещей и болезнь Лайма.
По данным информационного портала "InfoLight.UA", это шоу выходит на "России 24" с сентября 2023 года.
Источник: Институт массовой информации со ссылкой на пропагандистский ресурс URA.RU, информационный портал "InfoLight.UA"
Детали: Сообщается, что шоу "TUCKER" является совместным проектом YouTube-канала "Карлсон ТВ" и "России 24".
Напомним:
- 6 февраля скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
- 9 февраля в интервью Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы желании "добиться решения ситуации в Украине путем переговоров".
- 29 февраля американский журналист Такер Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.
- 1 марта пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после слов скандального американского журналиста Такера Карлсона, который брал интервью у президента РФ Владимира Путина, заявил, что американец, многого не понимает, но - слушает.