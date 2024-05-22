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Повітряні сили уночі знищили усі 24 "Шахеди"

Ірина БалачукСереда, 22 травня 2024, 07:39
Повітряні сили уночі знищили усі 24 Шахеди
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 22 травня росіяни атакували 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі ворожі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "Шахеди". Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей".

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Деталі: Повідомляється, що загарбники запускали дрони з російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ, а також з тимчасово окупованого Криму.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.

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Теми: ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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