Повітряні сили уночі знищили усі 24 "Шахеди"
Середа, 22 травня 2024, 07:39
У ніч на 22 травня росіяни атакували 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі ворожі дрони вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "Шахеди". Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей".
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Деталі: Повідомляється, що загарбники запускали дрони з російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ, а також з тимчасово окупованого Криму.
Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що у ніч на середу росіяни "Шахедами" вдарили по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа у Сумській області.
- У Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих "Шахедів" на область.
- Через російську атаку "Шахедами" було знеструмлено місто Суми. Повідомлялося, що не працював електротранспорт та не було водопостачання у місті.
- На ранок електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах Сумщини відновили, ще у 2 районах роботи тривають.