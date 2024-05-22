Воздушные силы ночью уничтожили все 24 "Шахеда"
Среда, 22 мая 2024, 07:39
В ночь на 22 мая россияне атаковали 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все вражеские дроны удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "Шахеда". Ударные БпЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей".
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Детали: Сообщается, что захватчики запускали дроны из российских городов Приморско-Ахтарск и Курск, а также с временно оккупированного Крыма.
Атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду росссине "Шахедами" ударили по энергетическим объектам Шостки и Конотопа в Сумской области.
- В Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке вражеских "Шахедов" на область.
- Из-за российской атаки "Шахедами" был обесточен город Сумы. Сообщалось, что не работал электротранспорт и не было водоснабжения в городе.
- На утро электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах Сумщины восстановили, соответствующие работы в Шосткинском и Конотопском районах продолжаются.