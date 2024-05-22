Воздушные силы ночью уничтожили все 24 "Шахеда"

В ночь на 22 мая россияне атаковали 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все вражеские дроны удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "Шахеда". Ударные БпЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей".

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Детали: Сообщается, что захватчики запускали дроны из российских городов Приморско-Ахтарск и Курск, а также с временно оккупированного Крыма.

Атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.

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