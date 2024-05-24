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Генштаб: Сили оборони зупинили росіян на Харківському напрямку, переходять до контрнаступу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 16:03
Генштаб: Сили оборони зупинили росіян на Харківському напрямку, переходять до контрнаступу
фото Генштабу

В Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.

Джерело: представник Головного оперативного управління ГШ ЗСУ полковник Ігор Прохоренко на брифінгу в медіацентрі "Україна–Укрінформ", цитує пресслужба Генштабу

Пряма мова: "Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії".

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Деталі: У Генштабі також зазначили, що окупанти проводять наступальні дії і на сході Харківщини, планують зі сходу обійти місто Куп’янськ, але успіху не мають.

Жорсткі бойові дії тривають практично вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює ураїнська артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація, запевняють у ГШ.

Пряма мова: "На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Ворог накопичує війська на території РФ, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА. Намагається знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та "Шахедами".

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Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Вживаються заходи, щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою".

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Теми: Харківська областьвійнаГенштаб
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