Генштаб: Силы обороны остановили россиян на Харьковщине, переходят к контрнаступлению

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

Источник: представитель Главного оперативного управления ГШ ВСУ полковник Игорь Прохоренко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ", цитирует пресс-служба Генштаба

Прямая речь: "Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят в Харьковской области, Донецкой области. Что касается Харьковского направления - противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируется, проводятся контрнаступательные действия".

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Детали: В Генштабе также отметили, что оккупанты проводят наступательные действия и на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти город Купянск, но успеха не имеют.

Жестокие боевые действия продолжаются практически вдоль всей линии фронта. Силы обороны наносят захватчику тяжелые потери, активно работает украинская артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация, уверяют в ГШ.

Прямая речь: "На Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории РФ, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и "Шахедами".

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Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя".

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