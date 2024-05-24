Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Генштаб: Силы обороны остановили россиян на Харьковщине, переходят к контрнаступлению

Валентина РоманенкоПятница, 24 мая 2024, 16:03
Генштаб: Силы обороны остановили россиян на Харьковщине, переходят к контрнаступлению
фото Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

Источник: представитель Главного оперативного управления ГШ ВСУ полковник Игорь Прохоренко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ", цитирует пресс-служба Генштаба

Прямая речь: "Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят в Харьковской области, Донецкой области. Что касается Харьковского направления - противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируется, проводятся контрнаступательные действия".

Реклама:

Детали: В Генштабе также отметили, что оккупанты проводят наступательные действия и на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти город Купянск, но успеха не имеют.

Жестокие боевые действия продолжаются практически вдоль всей линии фронта. Силы обороны наносят захватчику тяжелые потери, активно работает украинская артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация, уверяют в ГШ.

Прямая речь: "На Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории РФ, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и "Шахедами".

ВИДЕО ДНЯ

Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя".

Предыстория:

Темы: Харьковская областьвойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Харьковская область
ОВА: Россияне атакуют Харьков и область
Фортификации на Харьковщине: СБУ расследует завышенные цены на древесину
С Харьковщины принудительно эвакуируют 123 ребенка
Последние новости
15:23
Эпидемия близорукости: какие методы предлагают ученые для профилактики заболевания у детей
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:21
Минобороны: Через "Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: