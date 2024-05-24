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Держдеп підтвердив візит Блінкена на наступному тижні до Молдови та Чехії

Марія ЄмецьП'ятниця, 24 травня 2024, 19:37
Держдеп підтвердив візит Блінкена на наступному тижні до Молдови та Чехії
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Речник Держдепу Метью Міллер офіційно підтвердив, що держсекретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Молдови та Чехії. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Міллер опублікував оголошення, що протягом 28-31 травня держсекретар здійснить візит до Молдови і Чехії "щоб підкреслити наші міцні двосторонні відносини".

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У Празі Блінкен, окрім двосторонніх зустрічей, візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, на якій обговорять пріоритети для саміту НАТО у Вашингтоні, що пройде у липні. 

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Востаннє Блінкен приїздив до Молдови у березні 2022 року.

У додатковому анонсі Держдепу розповіли, що у рамках візиту до Кишинева Блінкен зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду та іншими посадовцями та "підтвердить підтримку США руху Молдови до членства у ЄС та енергетичної безпеки".

У Празі Блінкен зустрінеться з чеським колегою Яном Ліпавським та іншими топпосадовцями і говоритиме з ними у тому числі про військову підтримку для України.

Передісторія:

Теми: СШАБлінкенЧехіяМолдова
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