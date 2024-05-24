Держдеп підтвердив візит Блінкена на наступному тижні до Молдови та Чехії

Речник Держдепу Метью Міллер офіційно підтвердив, що держсекретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Молдови та Чехії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Міллер опублікував оголошення, що протягом 28-31 травня держсекретар здійснить візит до Молдови і Чехії "щоб підкреслити наші міцні двосторонні відносини".

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.@SecBlinken will travel to Moldova and Czechia May 28-31 to highlight our robust bilateral relationships. In Prague, he will also participate in an informal meeting of @NATO foreign ministers to discuss priorities for the NATO Washington Summit in July. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 24, 2024

У Празі Блінкен, окрім двосторонніх зустрічей, візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, на якій обговорять пріоритети для саміту НАТО у Вашингтоні, що пройде у липні.

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Востаннє Блінкен приїздив до Молдови у березні 2022 року.

У додатковому анонсі Держдепу розповіли, що у рамках візиту до Кишинева Блінкен зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду та іншими посадовцями та "підтвердить підтримку США руху Молдови до членства у ЄС та енергетичної безпеки".

У Празі Блінкен зустрінеться з чеським колегою Яном Ліпавським та іншими топпосадовцями і говоритиме з ними у тому числі про військову підтримку для України.

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