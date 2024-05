Держдеп підтвердив візит Блінкена на наступному тижні до Молдови та Чехії

Речник Держдепу Метью Міллер офіційно підтвердив, що держсекретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Молдови та Чехії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Міллер опублікував оголошення, що протягом 28-31 травня держсекретар здійснить візит до Молдови і Чехії "щоб підкреслити наші міцні двосторонні відносини".

.@SecBlinken will travel to Moldova and Czechia May 28-31 to highlight our robust bilateral relationships. In Prague, he will also participate in an informal meeting of @NATO foreign ministers to discuss priorities for the NATO Washington Summit in July.