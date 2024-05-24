Держдеп підтвердив візит Блінкена на наступному тижні до Молдови та Чехії
Речник Держдепу Метью Міллер офіційно підтвердив, що держсекретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Молдови та Чехії.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Міллер опублікував оголошення, що протягом 28-31 травня держсекретар здійснить візит до Молдови і Чехії "щоб підкреслити наші міцні двосторонні відносини".
.@SecBlinken will travel to Moldova and Czechia May 28-31 to highlight our robust bilateral relationships. In Prague, he will also participate in an informal meeting of @NATO foreign ministers to discuss priorities for the NATO Washington Summit in July.— Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 24, 2024
У Празі Блінкен, окрім двосторонніх зустрічей, візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, на якій обговорять пріоритети для саміту НАТО у Вашингтоні, що пройде у липні.
Востаннє Блінкен приїздив до Молдови у березні 2022 року.
У додатковому анонсі Держдепу розповіли, що у рамках візиту до Кишинева Блінкен зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду та іншими посадовцями та "підтвердить підтримку США руху Молдови до членства у ЄС та енергетичної безпеки".
У Празі Блінкен зустрінеться з чеським колегою Яном Ліпавським та іншими топпосадовцями і говоритиме з ними у тому числі про військову підтримку для України.
Передісторія:
- Нагадаємо, минулого тижня Ентоні Блінкен відвідав Київ.
- Про те, чому візит Блінкена до України видався "революційним", але не до кінця успішним, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Від гітари до перемоги: деталі візиту Блінкена до України, що приніс чимало несподіванок.