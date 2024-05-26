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Пожар в "Эпицентре" потушили за 16 часов, продолжается идентификация тел

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 мая 2024, 09:46
Пожар в Эпицентре потушили за 16 часов, продолжается идентификация тел
фото: ГСЧС

Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в харьковском строительном гипермаркете, вызванного ударами России - огонь распространился на более 13 тыс. кв. м.

Источник: глава МВД Игорь Клименко

Детали: Российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими. 

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На месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория.

У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы.

Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается.

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Прямая речь Клименко: "Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102.

Родственников первой линии призываю сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации".

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и 35 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Темы: Харьковобстрел
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