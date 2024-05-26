Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла до 12
Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 12, постраждалих – 43 особи.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей".
Деталі: Пізніше у прокуратурі повідомили, що кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Десять тіл наразі неопізнані. Травми отримали 43 людини.
Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.
О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізували.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 6, кількість поранених – до 40.