Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла до 12

розбір завалів у харківському "Еріцентрі" після атаки ромсіян, фото : Суспільне

Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 12, постраждалих – 43 особи.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей".

Реклама:

Деталі: Пізніше у прокуратурі повідомили, що кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Десять тіл наразі неопізнані. Травми отримали 43 людини.

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

ВІДЕО ДНЯ

О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізували.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 6, кількість поранених – до 40.