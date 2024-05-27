Росіяни обстріляли Харків, є загиблі і поранені

Російські окупанти після обіду 27 травня обстріляли Харків КАБами, ворог вдарив по цивільному підприємству. Наразі відомо про одну загиблу і 12 поранених.

Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

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Внаслідок удару по промзоні Холодногірського району одна людина загинула. Ще 11 поранені".

Деталі: Також Терехов повідомив про приліт у Шевченківському районі Харкова: "Удар стався недалеко від житлових будинків - попередньо інформації про постраждалих та руйнування не надходило".

Синєгубов додав, що окупанти вдарили КАБом по цивільному підприємству і є руйнування виробничих приміщень.

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Глава ОВА зазначив, що у Холодногірському районі загинула жінка.

Оновлено о 20:00: В ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 12-ти. Внаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху.

В ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від удару по підприємству в Харкові 27 травня зросла до 12.

Відео - ДСНС pic.twitter.com/1pem2S0uBD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 27, 2024

фото - дснс

фото - дснс

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