Россияне обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые
Российские оккупанты после обеда 27 мая обстреляли Харьков КАБами, враг ударил по гражданскому предприятию. Сейчас известно об одной погибшей и 12 раненых.
Источник: глава ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Терехова: "Прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.
В результате удара по промзоне Холодногорского района один человек погиб. Еще 11 ранены".
Детали: Также Терехов сообщил о прилете в Шевченковском районе Харькова: "Удар произошел недалеко от жилых домов - предварительно информации о пострадавших и разрушениях не поступало".
Синегубов добавил, что оккупанты ударили КАБом по гражданскому предприятию и есть разрушения производственных помещений.
Глава ОГА отметил, что в Холодногорском районе погибла женщина.
Обновлено в 20:00: В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 12-ти. В результате взрыва разрушена крыша производственного цеха.
В ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від удару по підприємству в Харкові 27 травня зросла до 12.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 27, 2024
Відео - ДСНС pic.twitter.com/1pem2S0uBD
Предыстория:
- Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 15 погибших и 25 пострадавших.
- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- Позже глава Харьковской ОВА сообщил, что количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" возросло до 18, еще 48 человек ранены.