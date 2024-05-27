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Россияне обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые

Алена Мазуренко, Татьяна ОлейникПонедельник, 27 мая 2024, 17:19
Россияне обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые
Фото - ГСЧС

Российские оккупанты после обеда 27 мая обстреляли Харьков КАБами, враг ударил по гражданскому предприятию. Сейчас известно об одной погибшей и 12 раненых.

Источник: глава ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Терехова: "Прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

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В результате удара по промзоне Холодногорского района один человек погиб. Еще 11 ранены".

Детали: Также Терехов сообщил о прилете в Шевченковском районе Харькова: "Удар произошел недалеко от жилых домов - предварительно информации о пострадавших и разрушениях не поступало".

Синегубов добавил, что оккупанты ударили КАБом по гражданскому предприятию и есть разрушения производственных помещений.

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Глава ОГА отметил, что в Холодногорском районе погибла женщина.

Обновлено в 20:00: В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 12-ти. В результате взрыва разрушена крыша производственного цеха.

 
фото - гсчс
 
фото - гсчс

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Темы: Харьковобстрелвойна
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