Россияне обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты после обеда 27 мая обстреляли Харьков КАБами, враг ударил по гражданскому предприятию. Сейчас известно об одной погибшей и 12 раненых.

Источник: глава ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Терехова: "Прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

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В результате удара по промзоне Холодногорского района один человек погиб. Еще 11 ранены".

Детали: Также Терехов сообщил о прилете в Шевченковском районе Харькова: "Удар произошел недалеко от жилых домов - предварительно информации о пострадавших и разрушениях не поступало".

Синегубов добавил, что оккупанты ударили КАБом по гражданскому предприятию и есть разрушения производственных помещений.

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Глава ОГА отметил, что в Холодногорском районе погибла женщина.

Обновлено в 20:00: В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 12-ти. В результате взрыва разрушена крыша производственного цеха.

В ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від удару по підприємству в Харкові 27 травня зросла до 12.

Відео - ДСНС pic.twitter.com/1pem2S0uBD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 27, 2024

фото - гсчс

фото - гсчс

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