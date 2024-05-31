Над Татарстаном, де РФ збирає "Шахеди", бачили безпілотники, над Казанню закривали небо

На території суб'єкта РФ республіки Татарстан помітили безпілотники, у столиці республіки − Казані − лунає сирена, закрите небо, проводиться евакуація працівників низки підприємств.

Джерело: російські пропагандистські видання РБК і РИА Новости, російські Telegram-канали

Дослівно РИА Новости: "Тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден введено в аеропортах Казані та Нижньокамська, повідомляє Росавіація".

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Дослівно РБК: "В окремих районах Казані на підприємствах оголосили необхідність евакуації, повідомили у пресслужбі глави Татарстану".

Деталі: Причину цього пропагандисти не називають, проте російські Telegram-канали публікують фото і відео безпілотників у небі над Татарстаном.

На території суб'єкта РФ республіки Татарстан помітили безпілотники. Відео з російського Telegram-каналу Mash pic.twitter.com/IS0dJ9rYgs ВІДЕО ДНЯ May 31, 2024

Повідомляється, що в столиці республіки лунає сирена.

Ще одне відео безпілотника над Татарстаном, РФ. Відео з російського Telegram-каналу Baza pic.twitter.com/0iFK3382n1 — up (@up_pravda) May 31, 2024

Місцеві жителі повідомили, що співробітників низки підприємств евакуювали.

Люди на відео кажуть, що бачили щонайменше два дрони, мовляв "був один бабах і другий летить".

Telegram-канали не уточнюють, де саме бачили безпілотники. Але у Татарстані Росія виготовляє дрони-камікадзе "Шахед". Особлива економічна зона РФ "Алабуга" розташована за 200 км на схід від Казані, неподалік від міст Єлабуга та Нижньокамськ.

Доповнено: Пізніше Telegram-канал Baza повідомив, що один із безпілотників нібито збили в Атнінському районі Татарстану. За словами очевидців, дрон летів у бік заводу "Оргсинтез", що в Казані.

Повідомляється, що станом на 8:20 на кількох заводах досі звучить сигнал повітряної тривоги. Водночас введені раніше обмеження на роботу аеропортів зняли і повітряний простір знову відкрили.

Чому це важливо: Влітку 2023 року повідомлялося, що кілька сотень студентів коледжу "Алабуга Політех" (Татарстан) залучили до збирання іранських дронів Shahed.

У червні 2023 року Білий дім опубліковав супутниковий знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні.

2 квітня влада суб'єкта РФ республіки Татарстан заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого стався вибух і є постраждалі, раніше повідомляли, що в Єлабузі збирають "Шахеди". Джерела УП у розвідці зазначили, що за атакою стоїть ГУР, яке застовувало великі літакоподібні дрони.

28 травня The Wall Street Journal писав, що завод в особливій економічній зоні Росії "Алабуга" у Татарстані, який на початку квітня атакували українські дрони, має виготовляти 6 тисяч "Шахедів" щороку; станом на кінець квітня він випередив графік і вже поставив РФ 4,5 тисячі БПЛА.

Єлабуга розташована за 1500 км від кордону України. Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в України є дрони, які здатні пролетіти понад тисячу кілометрів.

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