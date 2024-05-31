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Над Татарстаном, где РФ собирает "Шахеды", видели беспилотники, над Казанью закрывали небо

Ирина БалачукПятница, 31 мая 2024, 08:33
Над Татарстаном, где РФ собирает Шахеды, видели беспилотники, над Казанью закрывали небо
Фото из Telegram-канала Astra

На территории субъекта РФ республики Татарстан заметили беспилотники, в столице республики − Казани − звучит сирена, закрыто небо, проводится эвакуация работников ряда предприятий.

Источник: российские пропагандистские издания РБК и РИА Новости, российские Telegram-каналы

Дословно РИА Новости: "Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация".

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Дословно РБК: "В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации, сообщили в пресс-службе главы Татарстана".

Детали: Причину этого пропагандисты не называют, однако российские Telegram-каналы публикуют фото и видео беспилотников в небе над Татарстаном.  

Сообщатся, что в столице республики звучит сирена.

Местные жители сообщили, что сотрудников ряда предприятий эвакуировали.

Люди на видео говорят, что видели как минимум два дрона, мол "был один бабах и второй летит".

Telegram-каналы не уточняют, где именно видели беспилотники. Но в Татарстане Россия производит дроны-камикадзе "Шахед". Особая экономическая зона РФ "Алабуга" расположена в 200 км к востоку от Казани, недалеко от городов Елабуга и Нижнекамск.

Дополнено: Позже Telegram-канал Baza сообщил, что один из беспилотников якобы сбили в Атнинском районе Татарстана. По словам очевидцев, дрон летел в сторону завода "Оргсинтез", что в Казани.

Сообщается, что по состоянию на 8:20 на нескольких заводах звучит сигнал воздушной тревоги. Вместе с тем введенные ранее ограничения на работу аэропортов сняты и воздушное пространство снова открыто.

Почему это важно: Летом 2023 года сообщалось, что несколько сотен студентов колледжа "Алабуга Политех" (Татарстан) привлекли к сборке иранских дронов Shahed.

В июне 2023 года Белый дом опубликовал спутниковый снимок, который является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе, которыми Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине.

2 апреля власти субъекта РФ республики Татарстан заявили об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего произошел взрыв и есть пострадавшие, ранее сообщалось, что в Елабуге собирают "Шахеды". Источники УП в разведке отметили, что за атакой стоит ГУР, которое использовало большие самолетоподобные дроны. 

28 мая The Wall Street Journal сообщал, что завод в особой экономической зоне России "Алабуга" в Татарстане, который в начале апреля атаковали украинские дроны, должен производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно; по состоянию на конец апреля он опередил график и уже поставил РФ 4,5 тысячи БПЛА.

Елабуга находится за 1500 км от границы Украины. Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что у Украины есть дроны, которые способны пролететь более тысячи километров.

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Темы: Росcиябеспилотники
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