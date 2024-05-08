Росіяни влучили крилатими ракетами в об’єкт генерації енергії на Львівщині − ОВА
Під ранок 8 травня російські окупанти атакували два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, є влучання у Червоноградському та Стрийському районах, спалахнули пожежі.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram та в ефірі марафону новин
Пряма мова Козицького: "Близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в об’єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає".
Деталі: За словами голови ОВА, ще одна російська ракета влучила в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.
Під час другої повітряної тривоги, яку оголосили в області о 06:27, окупанти атакували Львівщину "Кинджалами". Козицький наголосив, що критична та житлова інфраструктура не постраждали.
"Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі. Інформація може оновлюватися", − підсумував голова ОВА.
В ефірі марафону новин Козицький уточнив, що у Стрийському районі є влучання по газовій інфраструктурі, а у Червоноградському − по теплогенеруючій станції.
Пізніше він додав, що, за попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили.
Передісторія:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовали постраждалих людей та руйнувань. Усі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.
- Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
- У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.
- Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударний дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.