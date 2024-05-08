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Росіяни влучили крилатими ракетами в об’єкт генерації енергії на Львівщині − ОВА

Ірина БалачукСереда, 8 травня 2024, 09:02
Росіяни влучили крилатими ракетами в об’єкт генерації енергії на Львівщині − ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Під ранок 8 травня російські окупанти атакували два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, є влучання у Червоноградському та Стрийському районах, спалахнули пожежі.

Джерело: голова Львівської  ОВА Максим Козицький у Telegram та в ефірі марафону новин 

Пряма мова Козицького: "Близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в об’єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає".

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Деталі: За словами голови ОВА, ще одна російська ракета влучила в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Під час другої повітряної тривоги, яку оголосили в області о 06:27, окупанти атакували Львівщину "Кинджалами". Козицький наголосив, що критична та житлова інфраструктура не постраждали.

"Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі. Інформація може оновлюватися", − підсумував голова ОВА.

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В ефірі марафону новин Козицький уточнив, що у Стрийському районі є влучання по газовій інфраструктурі, а у Червоноградському − по теплогенеруючій станції.

Пізніше він додав, що, за попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили. 

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Теми: Львівщинаракетний ударенергетика
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