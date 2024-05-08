Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київщині: багато руйнувань
У результаті російської атаки у Київській області знищені і пошкоджені 14 житлових будинків, поранені 2 людини.
Джерело: ДСНС Київської області у Facebook
Дослівно ДСНС: "Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київщині. Уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 14 приватних будівель, травмовано двоє людей".
Деталі: У поліції уточнили, що постраждали 59-річна жінка та 33-річний чоловік. Їх госпіталізували до медичного закладу з осколковими пораненнями.
На фото та відео ДСНС видно пошкоджені і зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, паркани.
Раніше мер Броварів повідомив, що у результаті російської ракетної атаки у місті виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.
Передісторія:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовали постраждалих людей та руйнувань. Усі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.
- Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
- У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.
- Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударний дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.