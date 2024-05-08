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Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київщині: багато руйнувань

Ірина БалачукСереда, 8 травня 2024, 09:34
Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київщині: багато руйнувань
Фото ДСНС

У результаті російської атаки у Київській області знищені і пошкоджені 14 житлових будинків, поранені 2 людини.

Джерело: ДСНС Київської області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київщині. Уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 14 приватних будівель, травмовано двоє людей". 

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Фото ДСНС

Деталі: У поліції уточнили, що постраждали 59-річна жінка та 33-річний чоловік. Їх госпіталізували до медичного закладу з осколковими пораненнями. 

 
Фото поліції 

На фото та відео ДСНС видно пошкоджені і зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, паркани.  

 
Фото ДСНс

Раніше мер Броварів повідомив, що у результаті російської ракетної атаки у місті виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.  

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фото полції

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Теми: Київська областьракетний ударпожежа
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