Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київщині: багато руйнувань

У результаті російської атаки у Київській області знищені і пошкоджені 14 житлових будинків, поранені 2 людини.

Джерело: ДСНС Київської області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київщині. Уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 14 приватних будівель, травмовано двоє людей".

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Фото ДСНС

Деталі: У поліції уточнили, що постраждали 59-річна жінка та 33-річний чоловік. Їх госпіталізували до медичного закладу з осколковими пораненнями.

Фото поліції

На фото та відео ДСНС видно пошкоджені і зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, паркани.

Фото ДСНс

Раніше мер Броварів повідомив, що у результаті російської ракетної атаки у місті виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

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фото полції

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