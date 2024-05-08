Окупанти вдарили по Запоріжжю: пошкодили критичну інфраструктуру, парк, транспорт
Уночі 8 травня російські окупанти атакували Запоріжжя − поцілили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, також пошкоджена пожежна частина, але минулося без жертв.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС у Telegram
Пряма мова Федорова: "Росіяни знову масовано атакували мирне Запоріжжя. Поцілили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих".
Деталі: У ДСНС додали, що, крім об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, окупанти вдарили по гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту.
Також руйнувань зазнала одна з пожежних частин Запоріжжя − пошкоджені службові приміщення і фасад будівлі. Загиблих і травмованих немає.
"До ліквідації наслідків російських обстрілів залучалися 32 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі роботи завершені", − підсумували у ДСНС.
Пізніше Федоров додав, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені об’єкти в 4-ох районах міста.
Зокрема, 15 житлових будинків та 6 нежитлових, 3 заклади освіти, заклад охорони здоров’я, гараж та автомобілі.
Передісторія:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовали постраждалих людей та руйнувань. Усі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.
- Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
- У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.
- Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударний дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.