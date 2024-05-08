Окупанти вдарили по Запоріжжю: пошкодили критичну інфраструктуру, парк, транспорт

Уночі 8 травня російські окупанти атакували Запоріжжя − поцілили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, також пошкоджена пожежна частина, але минулося без жертв.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС у Telegram

Пряма мова Федорова: "Росіяни знову масовано атакували мирне Запоріжжя. Поцілили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих".

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фото ДСНС

Деталі: У ДСНС додали, що, крім об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, окупанти вдарили по гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту.

фото дСНС

Також руйнувань зазнала одна з пожежних частин Запоріжжя − пошкоджені службові приміщення і фасад будівлі. Загиблих і травмованих немає.

фото ДСНС

"До ліквідації наслідків російських обстрілів залучалися 32 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі роботи завершені", − підсумували у ДСНС.

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Фото з Telegram Федорова

Пізніше Федоров додав, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені об’єкти в 4-ох районах міста.

Фото з Telegram Федорова

Зокрема, 15 житлових будинків та 6 нежитлових, 3 заклади освіти, заклад охорони здоров’я, гараж та автомобілі.

Фото з Telegram Федорова

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