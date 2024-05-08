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Окупанти вдарили по Запоріжжю: пошкодили критичну інфраструктуру, парк, транспорт

Ірина БалачукСереда, 8 травня 2024, 13:48
Окупанти вдарили по Запоріжжю: пошкодили критичну інфраструктуру, парк, транспорт
Фото ДСНС

Уночі 8 травня російські окупанти атакували Запоріжжя − поцілили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, також пошкоджена пожежна частина, але минулося без жертв.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС у Telegram

Пряма мова Федорова: "Росіяни знову масовано атакували мирне Запоріжжя. Поцілили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих". 

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фото ДСНС 

Деталі: У ДСНС додали, що, крім об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, окупанти вдарили по гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту.

 
фото дСНС 

Також руйнувань зазнала одна з пожежних частин Запоріжжя − пошкоджені службові приміщення і фасад будівлі. Загиблих і травмованих немає. 

 
фото ДСНС 

"До ліквідації наслідків російських обстрілів залучалися 32 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі роботи завершені", − підсумували у ДСНС. 

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Фото з Telegram Федорова 

Пізніше Федоров додав, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені об’єкти в 4-ох районах міста. 

 
Фото з Telegram Федорова 

Зокрема, 15 житлових будинків та 6 нежитлових, 3 заклади освіти, заклад охорони здоров’я, гараж та автомобілі. 

 
Фото з Telegram Федорова 

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Теми: Запоріжжяракетний удар
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