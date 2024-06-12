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Плетенчук йде з посади пресофіцера Сил оборони півдня: каже, так було "сплановано"

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 00:20
Плетенчук йде з посади пресофіцера Сил оборони півдня: каже, так було сплановано
Дмитро Плетенчук, фото: Facebook

Очільник Центру стратегічних комунікацій та речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що залишає цю посаду, яку він обіймав з квітня 2024 року, і повертається до виконання обов’язків речника ВМС.

Джерело: Плетенчук у Facebook

Пряма мова Плетенчука: "Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено.

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Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки".

Деталі: За його словами, він виконав свої функціональні обов’язки в якості "кризового менеджера" і повернувся на посаду речника ВМС.

Плетенчук також подякував керівництву і команді, а також нагадав що встиг зробити за 45 діб на посаді.

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Теми: ЗМІвійна
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