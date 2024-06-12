Плетенчук йде з посади пресофіцера Сил оборони півдня: каже, так було "сплановано"
Очільник Центру стратегічних комунікацій та речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що залишає цю посаду, яку він обіймав з квітня 2024 року, і повертається до виконання обов’язків речника ВМС.
Джерело: Плетенчук у Facebook
Пряма мова Плетенчука: "Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено.
Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки".
Деталі: За його словами, він виконав свої функціональні обов’язки в якості "кризового менеджера" і повернувся на посаду речника ВМС.
Плетенчук також подякував керівництву і команді, а також нагадав що встиг зробити за 45 діб на посаді.
Передісторія:
Передісторія:
- Раніше ряд журналістів звернулася до військового керівництва України з вимогою замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, адже вона "забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян та не дає показувати оборонців Херсонщини".
- Сама Гуменюк заперечила викладені у заяві журналістів твердження.
- 18 квітня понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення керівниці комунікацій Сил оборони півдня Наталі Гуменюк.
- 19 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що Наталю Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня.
- 22 квітня стало відомо, що Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня очолить речник Військово-морських сил капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.