Плетенчук уходит с должности пресс-офицера Сил обороны юга: говорит, так было "спланировано"

Глава Центра стратегических коммуникаций и представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что оставляет эту должность, которую он занимал с апреля 2024 года, и возвращается к исполнению обязанностей спикера ВМС.

Источник: Плетенчук в Facebook

Прямая речь Плетенчука: "Уважаемые коллеги, докладываю: сейчас моя командировка в Силы обороны юга Украины в качестве главы Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена.

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Так было спланировано изначально. Прошу не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки".

Детали: По его словам, он выполнил свои функциональные обязанности в качестве "кризисного менеджера" и вернулся на должность спикера ВМС.

Плетенчук также поблагодарил руководство и команду, а также напомнил, что успел сделать за 45 суток в должности.

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