Плетенчук уходит с должности пресс-офицера Сил обороны юга: говорит, так было "спланировано"
Глава Центра стратегических коммуникаций и представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что оставляет эту должность, которую он занимал с апреля 2024 года, и возвращается к исполнению обязанностей спикера ВМС.
Источник: Плетенчук в Facebook
Прямая речь Плетенчука: "Уважаемые коллеги, докладываю: сейчас моя командировка в Силы обороны юга Украины в качестве главы Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена.
Так было спланировано изначально. Прошу не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки".
Детали: По его словам, он выполнил свои функциональные обязанности в качестве "кризисного менеджера" и вернулся на должность спикера ВМС.
Плетенчук также поблагодарил руководство и команду, а также напомнил, что успел сделать за 45 суток в должности.
Предыстория:
- Ранее ряд журналистов обратился к военному руководству Украины с требованием заменить руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, ведь она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".
- Сама Гуменюк отвергла изложенные в заявлении журналистов утверждения.
- 18 апреля более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении руководительницы коммуникаций Сил обороны юга Натальи Гуменюк.
- 19 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга.
- 22 апреля стало известно, что Объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга возглавит спикер Военно-морских сил капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.