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Пресофіцером Сил оборони півдня стане речник ВМС Плетенчук

Ірина БалачукПонеділок, 22 квітня 2024, 11:51
Пресофіцером Сил оборони півдня стане речник ВМС Плетенчук
Дмитро Плетенчук. Фото mediacenter.org.ua

Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня очолить речник Військово-морських сил капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, він поєднуватиме обидві посади.

Джерело: Плетенчук у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Плетенчука: "Це вже не чутки. Приступаю до виконання обов’язків. Оформлення документів уже триває. Мені треба прийняти нову посаду, ознайомитися з нею, зі структурою роботи − на це піде якийсь час. Думаю, розпочати зможу з початку наступного тижня. Але якщо зможу цю структуру швидко переформатувати в той вигляд, в якому її бачу, то, може, і раніше".

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Деталі: На запитання, якою саме він бачить структуру пресцентру Сил оборони півдня, Плетенчук сказав: "В мене є досвід роботи з медіа більше 8 років. Це вже 13 посада в якості пресофіцера. В мене є власне бачення роботи. Журналісти, які працювали зі мною в Миколаївській і Херсонській області, в ВМС, знайомі з моїм стилем роботи. Він їх влаштовував".

Новий речник Сил оборони півдня запевнив, що і надалі буде намагатися "бути максимально відкритим і демократичним до преси".

Він також додав, що за ним зберігається і статус речника ВМС.

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"Тому паралельно коментуватиму і питання ВМС", − підсумував Плетенчук.

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Теми: ЗМІвійна
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