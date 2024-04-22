Пресофіцером Сил оборони півдня стане речник ВМС Плетенчук
Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня очолить речник Військово-морських сил капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, він поєднуватиме обидві посади.
Джерело: Плетенчук у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Плетенчука: "Це вже не чутки. Приступаю до виконання обов’язків. Оформлення документів уже триває. Мені треба прийняти нову посаду, ознайомитися з нею, зі структурою роботи − на це піде якийсь час. Думаю, розпочати зможу з початку наступного тижня. Але якщо зможу цю структуру швидко переформатувати в той вигляд, в якому її бачу, то, може, і раніше".
Деталі: На запитання, якою саме він бачить структуру пресцентру Сил оборони півдня, Плетенчук сказав: "В мене є досвід роботи з медіа більше 8 років. Це вже 13 посада в якості пресофіцера. В мене є власне бачення роботи. Журналісти, які працювали зі мною в Миколаївській і Херсонській області, в ВМС, знайомі з моїм стилем роботи. Він їх влаштовував".
Новий речник Сил оборони півдня запевнив, що і надалі буде намагатися "бути максимально відкритим і демократичним до преси".
Він також додав, що за ним зберігається і статус речника ВМС.
"Тому паралельно коментуватиму і питання ВМС", − підсумував Плетенчук.
Передісторія:
- Низка журналістів звернулася до військового керівництва України з вимогою замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, адже вона "забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян та не дає показувати оборонців Херсонщини".
- Сама Гуменюк заперечила викладені у заяві журналістів твердження.
- 18 квітня понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення керівниці комунікацій Сил оборони півдня Наталі Гуменюк.
- 19 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що Наталю Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня.