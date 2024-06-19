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На Львівщині вночі знищили 5 "Шахедів"

Катерина ТищенкоСереда, 19 червня 2024, 06:24
На Львівщині вночі знищили 5 Шахедів
наслідки атаки "Шахедів" в Малехові, фото: Суспільне Львів

На Львівщині в ніч на середу було знищено 5 із 5 ворожих "Шахедів".

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький із посиланням на інформацію повітряного командування "Захід"

наслідки атаки
наслідки атаки "Шахедів" у Малехові, фото: Суспільне Львів

Пряма мова: "Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "Шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі.

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За інформацією від ПвК "Захід" станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.

Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "Шахед".

Усіх їх наші воїни ППО збили".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У ніч на середу "Шахеди" долетіли до західних областей України.

На Львівщині працювала ППО. Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання в Малехові й поранення 70-річного охоронця. Разом з тим, Козицький повідомляв про поранення 47-річного чоловіка.

Згодом біля Львова вдруге за ніч працювала ППО через ворожий безпілотник, у Малехові пролунав повторний вибух.

Теми: ЛьвівщинаППОбезпілотники
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