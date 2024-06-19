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На Львовщине ночью уничтожили 5 "Шахедов"

Катерина ТищенкоСреда, 19 июня 2024, 06:24
На Львовщине ночью уничтожили 5 Шахедов
последствия атаки "Шахедов" в Малехове, фото: Суспільне Львів

На Львовщине в ночь на среду было уничтожено 5 из 5 вражеских "Шахедов".

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на информацию воздушного командования "Запад"

последствия атаки
последствия атаки "Шахедов" в Малехове, фото: Суспільне Львів

Прямая речь: "Воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область этой ночью.

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По информации от ВК "Запад" по состоянию на 05:55, во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника.

Во время второй тревоги, которая длилась с 04:27 по 05:24, нашу область пытался атаковать еще один "Шахед".

Всех их наши воины ПВО сбили".

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Что предшествовало: В ночь на среду "Шахеды" долетели до западных областей Украины.

На Львовщине работала ПВО. Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил о попадании в Малехове и ранении 70-летнего охранника. Вместе с тем, Козицкий сообщал о ранении 47-летнего мужчины.

Впоследствии возле Львова второй раз за ночь работала ПВО из-за вражеского беспилотника, в Малехове прогремел повторный взрыв.

Темы: ЛьвовщинаПВОбеспилотники
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