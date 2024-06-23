Казахський журналіст Садиков після замаху перебуває в глибокій комі – дружина

Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, на якого було скоєно замах 18 червня у Києві, перебуває в глибокій комі.

Джерело: дружина журналіста Наталя Садикова у Facebook

Пряма мова: "Айдос лежить у реанімації в глибокій комі. Айдос відчайдушно бореться за своє життя. Згідно зі статистикою, виживаність після вогнепального поранення в голову становить близько 5 відсотків. Айдос увійшов у ці п'ять відсотків.

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Після операції лікарі говорили, що буде дивом, якщо він проживе ніч. Айдос живе п'яту добу... Лікарі дають 0.01%, що все буде добре".

Довідково: Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал "Бәсе", де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році. Восени 2023 року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.

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