Казахский журналист Садыков после покушения находится в глубокой коме – жена

Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, на которого было совершено покушение 18 июня в Киеве, находится в глубокой коме.

Источник: жена журналиста Наталья Садыкова в Facebook

Прямая речь: "Айдос лежит в реанимации в глубокой коме. Айдос отчаянно борется за свою жизнь. Согласно статистике, выживаемость после огнестрельного ранения в голову составляет около 5 процентов. Айдос вошел в эти пять процентов.

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После операции врачи говорили, что будет чудом, если он проживет ночь. Айдос живет пятые сутки… Врачи дают 0.01%, что все будет хорошо".

Справочно: Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они получили статус беженцев и вели собственный Youtube-канал "Бәсе", где подвергали критике власть Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.

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