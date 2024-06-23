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Казахский журналист Садыков после покушения находится в глубокой коме – жена

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 18:31
Казахский журналист Садыков после покушения находится в глубокой коме – жена
Айдос и Наталья Садыковы, фото из Facebook Садыковой

Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, на которого было совершено покушение 18 июня в Киеве, находится в глубокой коме.

Источник: жена журналиста Наталья Садыкова в Facebook

Прямая речь: "Айдос лежит в реанимации в глубокой коме. Айдос отчаянно борется за свою жизнь. Согласно статистике, выживаемость после огнестрельного ранения в голову составляет около 5 процентов. Айдос вошел в эти пять процентов.

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После операции врачи говорили, что будет чудом, если он проживет ночь. Айдос живет пятые сутки… Врачи дают 0.01%, что все будет хорошо".

Справочно: Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они получили статус беженцев и вели собственный Youtube-канал "Бәсе", где подвергали критике власть Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Киеве в Шевченковском районе днем ​​18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
  • Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
  • Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
  • Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.
  • 22 июня один из подозреваемых в покушении на Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.

Темы: КазахстанСМИкриминал
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