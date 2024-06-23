Казахский журналист Садыков после покушения находится в глубокой коме – жена
Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, на которого было совершено покушение 18 июня в Киеве, находится в глубокой коме.
Источник: жена журналиста Наталья Садыкова в Facebook
Прямая речь: "Айдос лежит в реанимации в глубокой коме. Айдос отчаянно борется за свою жизнь. Согласно статистике, выживаемость после огнестрельного ранения в голову составляет около 5 процентов. Айдос вошел в эти пять процентов.
После операции врачи говорили, что будет чудом, если он проживет ночь. Айдос живет пятые сутки… Врачи дают 0.01%, что все будет хорошо".
Справочно: Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они получили статус беженцев и вели собственный Youtube-канал "Бәсе", где подвергали критике власть Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.
Предыстория:
- В Киеве в Шевченковском районе днем 18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
- Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
- Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.
- 22 июня один из подозреваемых в покушении на Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.